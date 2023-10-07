Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона

Вильям Нюландер разрешил агенту продолжать переговоры с «Торонто» по ходу сезона.

Клуб и игрок пытаются договориться об условиях нового контракта.

При этом форвард отметил, что сказал своему агенту Льюису Гроссу не предоставлять отчеты о положении дел, пока стороны не приблизятся к соглашению.

Срок действующего контракта 27-летнего форварда с кэпхитом 6,9 млн долларов истечет после завершения сезона-2023/24.

Летом следующего года швед может стать неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 играх за «Лифс» в регулярном чемпионате.

С его общей статистикой в можно ознакомиться здесь.