Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона
Вильям Нюландер разрешил агенту продолжать переговоры с «Торонто» по ходу сезона.
Клуб и игрок пытаются договориться об условиях нового контракта.
При этом форвард отметил, что сказал своему агенту Льюису Гроссу не предоставлять отчеты о положении дел, пока стороны не приблизятся к соглашению.
Срок действующего контракта 27-летнего форварда с кэпхитом 6,9 млн долларов истечет после завершения сезона-2023/24.
Летом следующего года швед может стать неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне Нюландер обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 играх за «Лифс» в регулярном чемпионате.
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