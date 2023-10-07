Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер разрешил агенту продолжать переговоры с «Торонто» по ходу сезона.

Клуб и игрок пытаются договориться об условиях нового контракта. 

При этом форвард отметил, что сказал своему агенту Льюису Гроссу не предоставлять отчеты о положении дел, пока стороны не приблизятся к соглашению. 

Срок действующего контракта 27-летнего форварда с кэпхитом 6,9 млн долларов истечет после завершения сезона-2023/24.

Летом следующего года швед может стать неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Нюландер обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 играх за «Лифс» в регулярном чемпионате. 

С его общей статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь

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