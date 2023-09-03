Будро о контракте Нюландера: «31 команде НХЛ он интересен, Вильям понимает главное – ему все равно заплатят. Если не «Торонто», это сделает кто-то другой»

Теги Торонто НХЛ Брюс Будро Вильям Нюландер Хоккей

Брюс Будро дал комментарий о вариантах Вильяма Нюландера в НХЛ.

«Не считаю, что ситуация с продлением контракта сильно повлияет на Нюландера.

Потому что Вильям понимает главное – в какой-то ему момент ему все равно заплатят. Если не «Торонто», то это сделает кто-то другой.

Это действительно очень хороший хоккеист.

31 команда в НХЛ также знает, что он очень хороший игрок, и всем командам интересны его услуги», – сказал бывший тренер клубов НХЛ Брюс Будро в подкасте First Up.

У форварда остался один год текущего соглашения с «Торонто» с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.

12 комментариев

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Maxim Shumov
После нового контракта усов, дела в Торонто станут печальными. Прошлый выход во 2-ой раунд будет долго вспоминаться.
+16
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j_jms
Ответ Alejandro Rodriguez
Или просто расстанутся с Нюландером
Скорей он с ними, чтобы от них 7 получить, его агент полсезона корячился, и кого только из Нюлы не делали, - рвач долбаный, а через полгода Марнер 10+, без вопросов, а потом Марнер 3 года без голов в плове, только круги на одном коньке в регулярке, где--то в углу, говорят это красиво.
+8
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+7
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hhlg
Годик потерпи и гоу в Кэпс по стопам бати)
+6
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+6
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Andrey Terentyev
Всё понятно.
Человеку весной 28 и всю жизнь бить лбом 1-2 раунд желания у него нет.
Думается, если не получится в этом сезоне с листьями - в следующем с огромной долей вероятности это будет игрок другой команды.
+5
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lus
Чтобы сохранить Нюландера "Торонто" придется устроить тотальную распродажу/обмены в следующем году. Мэттьюс задал ориентиры. И даже повышение потолка зарплат сильно не поможет.
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Jenner
Ситуация тяжелейшая. У Нюландера остался год по контракту, а у Марнера - два. Оба заявили, что хотят остаться в Торонто. Последний год контракта Нюлы осложняет вероятность его обмена. Заинтересованным клубам придется начать переговоры о продлении контракта, прежде чем согласиться на его приобретение.
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VintDV
Нюландера сейчас почти все клубы будут облизывать. Шансы его остатся в Листьях очень малы. А денег он хочет много...
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Alejandro Rodriguez
Ответ lus
Чтобы сохранить Нюландера "Торонто" придется устроить тотальную распродажу/обмены в следующем году. Мэттьюс задал ориентиры. И даже повышение потолка зарплат сильно не поможет.
Или просто расстанутся с Нюландером
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76er
Ответ j_jms
Скорей он с ними, чтобы от них 7 получить, его агент полсезона корячился, и кого только из Нюлы не делали, - рвач долбаный, а через полгода Марнер 10+, без вопросов, а потом Марнер 3 года без голов в плове, только круги на одном коньке в регулярке, где--то в углу, говорят это красиво.
Но согласитесь, красиво же )
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Александр Филиппов
Ответ Maxim Shumov
После нового контракта усов, дела в Торонто станут печальными. Прошлый выход во 2-ой раунд будет долго вспоминаться.
контракт усов выглядит конечно ужасно для команды, но где-то писали что это меньший % от за команды, чем это был % от за команды, когда Они подписал свой жирный контракт. хотя, и Ови тогда нихрена не выиграл )
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YoRHa
Ответ Александр Филиппов
контракт усов выглядит конечно ужасно для команды, но где-то писали что это меньший % от за команды, чем это был % от за команды, когда Они подписал свой жирный контракт. хотя, и Ови тогда нихрена не выиграл )
Ты сказать-то что хотел? :)
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Александр Филиппов
Ответ YoRHa
Ты сказать-то что хотел? :)
что это не самый плохой контракт в истории, что сейчас может казаться что это съело большую часть потолка команды, но такое было и раньше.
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