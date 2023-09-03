Будро о контракте Нюландера: «31 команде НХЛ он интересен, Вильям понимает главное – ему все равно заплатят. Если не «Торонто», это сделает кто-то другой»
Брюс Будро дал комментарий о вариантах Вильяма Нюландера в НХЛ.
«Не считаю, что ситуация с продлением контракта сильно повлияет на Нюландера.
Потому что Вильям понимает главное – в какой-то ему момент ему все равно заплатят. Если не «Торонто», то это сделает кто-то другой.
Это действительно очень хороший хоккеист.
31 команда в НХЛ также знает, что он очень хороший игрок, и всем командам интересны его услуги», – сказал бывший тренер клубов НХЛ Брюс Будро в подкасте First Up.
У форварда остался один год текущего соглашения с «Торонто» с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.
В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.
Человеку весной 28 и всю жизнь бить лбом 1-2 раунд желания у него нет.
Думается, если не получится в этом сезоне с листьями - в следующем с огромной долей вероятности это будет игрок другой команды.