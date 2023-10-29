Раисов о том, как пропадают юные таланты: «Парень делал разницу в МХЛ, а в КХЛ – 4-е звено. Результативность падает, 2-3 таких сезона – и можно заканчивать»

Аслан Раисов рассказал о том, почему юные таланты пропадают во взрослом хоккее.

«Понятие талантливый хоккеист для всех разное. Для меня это игровик, который мыслит на 2-3 шага вперед и набирает стабильно очки. Если говорить о таких, то ,конечно, может быть много причин, но зачастую это тренеры.

Во-первых, пропадают, потому что занимаются не тем, что у них хорошо получается. Например, их просят выбрасывать шайбу из своей зоны и забрасывать в чужую, а хоккеист может это делать через пас или с контролем шайбы.

Во-вторых, тренер, пытаясь сбалансировать звено, ставит к двум талантам в центр игрока оборонительного плана, у которого понимание игры совсем другое, и как только доходит до него шайба – все рушится. А чтобы все получалось у звена, то должны все пять человек мыслить на льду одинаково, тогда будет и результат.

И в-третьих, бывают моменты, что парень делал разницу в Молодежной хоккейной лиге, играя и показывая свои сильные стороны, получая игровое время. Он переходит в , и зачастую попадает в четвертое звено, где в большинстве команд, скажем мягко, очень «интересные» хоккеисты собраны.

Их задача просто не пропустить за пять минут игрового времени, которое они получили. Без обид к хоккеистам четвертых звеньев, я и сам там бывал (смеется). И вот после таких перемен в игровом плане у таланта падает результативность, пропадает уверенность, он начинает копаться в себе, злиться. А ведь он еще молод и психологически слаб.

Два или три таких сезона и можно заканчивать, если парню не повезет и не попадется тренер, который дорожит такими хоккеистами», – сказал бывший форвард московского « ».