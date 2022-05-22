Александр Еременко: «В КХЛ в основной состав берут средних молодых ребят. От этого падает уровень хоккея в лиге»

поделился мнением о том, почему в падает уровень хоккея.

– Сейчас в основной состав берут обычных средних молодых ребят. Но ведь им до этого уровня надо еще дорасти.

Получается какой-то искусственный процесс. Просто, чтоб они играли. От этого падает уровень хоккея в КХЛ.

– Выходит, нашему хоккею обязательно нужен мощный чемпионат фарм-клубов, где молодежь будет расти, сражаясь с более взрослыми профессиональными игроками?

– Обязательно. Проблема нашего хоккея в том, что ребят, которым по 20-22 года, фактически выкидывают из системы, если они не подходят под уровень КХЛ. Ну, иди где-нибудь сам поиграй. Потому что он не готов. А почему он не готов? Наверное, надо и школе этот вопрос задавать, – сказал экс-вратарь .