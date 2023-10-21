Первый чеченец в КХЛ Раисов о карьере: «Сейчас я балдею. Летом шло обсуждение с клубами КХЛ. Тренеры хотели меня видеть, но не они решают»

Первый чеченский игрок в КХЛ Аслан Раисов рассказал о своей карьерной ситуации.

«Последние два сезона я провел в минской « ». После последнего сезона без каких-либо разговоров с руководством я поехал домой! Почему не удалось в ВХЛ или Беларуси подписать новое соглашение? Везде свои нюансы: где-то условия не устраивали, куда-то сам не захотел ехать.

За время отпуска было несколько вариантов из ВХЛ, команды из Беларуси тоже выходили на меня, по были только разговоры, до конкретики не доходило. Но вы не думайте, что я сидел и только принимал звонки, я и сам созванивался с командами, где себя видел как игрока, который может помочь. Продолжаю ли я поиски? На данный момент я балдею (смеется).

С конца сентября ни с кем по поводу контракта не общаюсь, может и паузну, а может, и вообще перестану форму надевать (смеется), не зацикливаюсь на этом вопросе!

Стараюсь поддерживать форму, насколько это возможно. Хотел бы я вернуться в систему «Динамо»? В систему можно, а вот в первую команду не думаю, что это возможно. Я реалист по жизни. У меня были разговоры с агентом, летом шло обсуждение с несколькими клубами из КХЛ.

Я знаю точно, что тренеры хотели меня видеть в команде, но, к сожалению, они не сами принимают решения. Хотя, как по мне, состав должен определять тренер, с которого спрашивают результат. Но такое встретишь редко, когда делается так, как сказал тренер.

К слову, один из отказов от директора клуба цитирую: «тренер сказал, что не справится с тобой». И ещё одна из причин – это дорога молодым. Тренеры, может, и хотят, но не могут взять (смеется)», – сказал 32-летний .

В сезоне-2018/19 нападающий провел 13 матчей за московское « » и набрал 4 (1+3) очка.

В прошлом сезоне он отметился 25 (6+19) баллами в 33 матчах в чемпионате Беларуси.