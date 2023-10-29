Гендиректор «Амура» о 4:2 с «Витязем»: «Отличная победа, но традицию начинать игры с 0:2 нужно прекращать»

Теги Витязь Амур КХЛ Хоккей

Гендиректор «Амура» прокомментировал победу в матче против «Витязя» (4:2).

«Уже в который раз наша команда показывает настоящий дальневосточный характер и одерживает волевую победу!

Сегодня все 7100 зрителей прокатились на настоящих эмоциональных качелях: от разочарования первого периода до драматичной развязки за минуту до конца основного времени.

Отличная победа, все парни молодцы, но традицию начинать игры с 0:2 нужно, конечно, прекращать», – написал гендиректор «Амура» Роман Крамарь.

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