Гендиректор «Амура» о 4:2 с «Витязем»: «Отличная победа, но традицию начинать игры с 0:2 нужно прекращать»
Гендиректор «Амура» прокомментировал победу в матче против «Витязя» (4:2).
«Уже в который раз наша команда показывает настоящий дальневосточный характер и одерживает волевую победу!
Сегодня все 7100 зрителей прокатились на настоящих эмоциональных качелях: от разочарования первого периода до драматичной развязки за минуту до конца основного времени.
Отличная победа, все парни молодцы, но традицию начинать игры с 0:2 нужно, конечно, прекращать», – написал гендиректор «Амура» Роман Крамарь.
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