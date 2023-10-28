Мартемьянов о 4:2 с «Витязем»: «Соперник быстро воспользовался нашими ошибками, начали опять с 0:2. Молодцы, что нашли силы, мастерство и переломили игру»

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Витязя» (4:2).

– Доволен результатом и содержанием игры в атаке и обороне. Соперник быстро воспользовался нашими ошибками, начали опять с 0:2. Молодцы, что нашли в себе силы, мастерство и переломили эту игру.

Последняя шайба в матче – награда Жени Грачева. Человек очень много играет в меньшинстве, ловит на себя, играет до конца.

В конце матча нахватали ненужных удалений. Болельщикам спасибо за поддержку, наша общая победа.

По большинству скажу: надо забивать свои моменты, нужен точный бросок мимо вратаря – это самый важный момент. Хороший пас, хороший бросок.

– Когда ждать ?

– Насколько знаю, первого ноября должен прилететь, он проходит восстановление, – сказал главный тренер « » .