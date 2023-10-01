Воронков задел вратаря «Баффало» и спровоцировал массовую стычку в предсезонном матче

Теги выставочные матчи драки Баффало Коламбус НХЛ Дмитрий Воронков Дилан Козенс Девон Леви Хоккей

Дмитрий Воронков спровоцировал массовую стычку в матче «Коламбуса» и «Баффало».

«Сэйбрс» обыграли «Блю Джекетс» (4:3) в предсезонном матче. 

В конце второго периода российский форвард «Коламбуса» потолкался с защитником «Баффало» на пятачке у ворот соперника.

Отъезжая, он задел вратаря «Сэйбрс» Девона Леви, после чего тот упал. Одноклубники голкипера бросились его защищать, и началась массовая потасовка.

Малый штраф по ее итогам был выписан только форварду Дилану Козенсу, вступившему в стычку с Воронковым

Форвард «мундиров» провел на льду 9 минут 22 секунды и отметился 1 силовым приемом.

13 комментариев

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Hitgoe Himgob
Предсезонка, какие же фанаты там крутые
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sd4fmwrvz8
С таким поведением быстро его там перевоспитают😁гнилой игрок
+7
-3
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bold
Димка , спасибо за МЧМ. Не забуду
+1
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marshal .masha
Ответ Bartez1986
вратарь упал довольно картинно, но вратаря в хоккее не трогают. так что не прав
Воронкова даже не удалили, Коламбус играл в большинстве после этой стычки. Удаление получил один игрок Баффало , который набросился на Воронкова. А по хорошему ещё и вратарю за симуляцию надо было выписать пару минут
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Фёдор Кузнецов
Ответ Сельмаш1930
учитывая, что в последнем матче Воронков отыграл всего лишь 9 минут то он пробивается к сожалению пока лишь в состав Кливленда, а не Коламбуса
Марченко тоже начал в Кливленде, а закончил сезон играя 18-20 минут в Коламбусе
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Bartez1986
вратарь упал довольно картинно, но вратаря в хоккее не трогают. так что не прав
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newyork13
Ну и Леви актерчик конечно
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Kirill HG
Девон Левай
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Ivan Kiryushin
По всем признакам он пёс, кроме верности)))
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Сельмаш1930
Ответ newyork13
Пробивается в состав парень)
учитывая, что в последнем матче Воронков отыграл всего лишь 9 минут то он пробивается к сожалению пока лишь в состав Кливленда, а не Коламбуса
+1
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