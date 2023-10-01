Воронков задел вратаря «Баффало» и спровоцировал массовую стычку в предсезонном матче

Дмитрий Воронков спровоцировал массовую стычку в матче «Коламбуса» и «Баффало».

«Сэйбрс» обыграли «Блю Джекетс» (4:3) в предсезонном матче.

В конце второго периода российский форвард « » потолкался с защитником « » на пятачке у ворот соперника.

Отъезжая, он задел вратаря «Сэйбрс» , после чего тот упал. Одноклубники голкипера бросились его защищать, и началась массовая потасовка.

Малый штраф по ее итогам был выписан только форварду , вступившему в стычку с .

Форвард «мундиров» провел на льду 9 минут 22 секунды и отметился 1 силовым приемом.