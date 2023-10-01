Воронков задел вратаря «Баффало» и спровоцировал массовую стычку в предсезонном матче
Дмитрий Воронков спровоцировал массовую стычку в матче «Коламбуса» и «Баффало».
«Сэйбрс» обыграли «Блю Джекетс» (4:3) в предсезонном матче.
В конце второго периода российский форвард «Коламбуса» потолкался с защитником «Баффало» на пятачке у ворот соперника.
Отъезжая, он задел вратаря «Сэйбрс» Девона Леви, после чего тот упал. Одноклубники голкипера бросились его защищать, и началась массовая потасовка.
Малый штраф по ее итогам был выписан только форварду Дилану Козенсу, вступившему в стычку с Воронковым.
Форвард «мундиров» провел на льду 9 минут 22 секунды и отметился 1 силовым приемом.
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