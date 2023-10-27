Тренер «Коламбуса» о дебюте Воронкова: «Ему надо привыкнуть к скоростям НХЛ. Его игра мне понравилась, хорошие руки для такого большого парня»

Теги Монреаль Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Дмитрий Воронков Хоккей

Тренер «Коламбуса» высказался о дебюте Дмитрия Воронкова в НХЛ.

23-летний россиянин отметился результативной передачей в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ), а также провел первую драку – с защитником «Канадиенс» Арбером Зекаем. 

В итоге форвард завершил матч с 9 минутами штрафа при 08:21 игрового времени. 

«[В начале] он провел больше времени в штраф-боксе, чем на нашей скамейке. Первая смена – мощный силовой. Вторая смена – мощный силовой и драка. 

Ему понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к скоростям НХЛ, но он уже привнес в нашу игру кое-что особенное.

У него хорошие руки для такого большого парня. Мне понравилась его игра. Он играет не только за счет габаритов, у него есть техника», – сказал Паскаль Венсан. 

Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»

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4 комментария

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marshal .masha
Ответ Александр Максаков
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Как ни крути, вчера поучаствовал в двух шайбах.
+11
0
+11
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Jeff Lebowski
У Димы хорошие руки,
Он ими метелит людей.
Так что трепещите, суки,
Он вам напихает гвоздей.
+4
0
+4
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Александр Максаков
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Mi4eL
выглядит он конечно там неуклюже ... несуразно как то
0
0
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