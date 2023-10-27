Тренер «Коламбуса» о дебюте Воронкова: «Ему надо привыкнуть к скоростям НХЛ. Его игра мне понравилась, хорошие руки для такого большого парня»

Тренер «Коламбуса» высказался о дебюте Дмитрия Воронкова в НХЛ.

23-летний россиянин отметился результативной передачей в игре с « » (3:4 ОТ), а также провел первую драку – с защитником «Канадиенс» Арбером Зекаем.

В итоге форвард завершил матч с 9 минутами штрафа при 08:21 игрового времени.

«[В начале] он провел больше времени в штраф-боксе, чем на нашей скамейке. Первая смена – мощный силовой. Вторая смена – мощный силовой и драка.

Ему понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к скоростям , но он уже привнес в нашу игру кое-что особенное.

У него хорошие руки для такого большого парня. Мне понравилась его игра. Он играет не только за счет габаритов, у него есть техника», – сказал Паскаль Венсан.

Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»