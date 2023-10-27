Назаров о 1-й драке Воронкова в НХЛ: «Начало Дима проспал, спишем на неопытность. В целом свел бой вничью, для дебюта нормально»

Андрей Назаров оценил первую драку Дмитрия Воронкова в НХЛ.

23-летний россиянин дебютировал в лиге в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ). Он отметился результативной передачей, а также провел первую драку – с защитником «Канадиенс» .

«Желаю дебютировавшему в НХЛ Дмитрию Воронкову только удачи. Но важно иметь ввиду: когда ты проводишь силовой прием против жесткого игрока, нужно автоматически быть готовым к драке. Начало своей драки Дима проспал. Спишем на неопытность.

В целом он свел свой бой вничью, для дебюта нормально. Пусть дальше дерется и набирает очки, тогда карьера в НХЛ получится великолепной», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»