Назаров о 1-й драке Воронкова в НХЛ: «Начало Дима проспал, спишем на неопытность. В целом свел бой вничью, для дебюта нормально»

Теги драки Монреаль Коламбус НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Дмитрий Воронков Арбер Зекай Хоккей

Андрей Назаров оценил первую драку Дмитрия Воронкова в НХЛ.

23-летний россиянин дебютировал в лиге в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ). Он отметился результативной передачей, а также провел первую драку – с защитником «Канадиенс» Арбером Зекаем

«Желаю дебютировавшему в НХЛ Дмитрию Воронкову только удачи. Но важно иметь ввиду: когда ты проводишь силовой прием против жесткого игрока, нужно автоматически быть готовым к драке. Начало своей драки Дима проспал. Спишем на неопытность.

В целом он свел свой бой вничью, для дебюта нормально. Пусть дальше дерется и набирает очки, тогда карьера в НХЛ получится великолепной», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»

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19 комментариев

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Maxim Shumov
А Назаров сегодня вступает в бой с синим змеем? Как раз пятница. Уверен - грязный Наз не оставит водке ни единого шанса!
+29
-6
+23
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sergen
Избил головой все руки оппонента в партере!
+16
-3
+13
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marshal .masha
Ответ TY-214
Все разговоры только о драке, как будто Воронков тафгай, а не форвард.
Ну да , тот что он участник двух забитых шайб из трех, подзабыли)
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TY-214
Все разговоры только о драке, как будто Воронков тафгай, а не форвард.
+10
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+8
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akakiysob10
Вы бы это вью в колонку бокс или ММА перевели, но никак не в рубрику хоккей. Хотя от Назарова другого ожидать нечего, нормальный человек не станет говорить о создании клуба КХЛ в Чечне.
+7
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paster_bibo
Ответ Maxim Shumov
А Назаров сегодня вступает в бой с синим змеем? Как раз пятница. Уверен - грязный Наз не оставит водке ни единого шанса!
Он вроде специалист по зеленым змиям. Что за синий то?
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Garikus89
Да какую ничью, его Джекай как щенка отвозил))
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akakiysob10
Ответ Maxim Shumov
А Назаров сегодня вступает в бой с синим змеем? Как раз пятница. Уверен - грязный Наз не оставит водке ни единого шанса!
Сулю по его постам он не то что вступает в бой, вообще не перестает его вести.
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Goodvin55
Ну разглядеть там ничью мог только Назаров.
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Garikus89
Ответ jay645
Ну учитывая что Воронков не ожидал, о чем и говорит Назаров, и получил нападение со спины, то не удивительно
Ну еще бы он ожидал, что Джекай ему в щи надает после того, как Воронков его головой в борт впечатал. Обычное же дело, когда за такое лицо били в хоккее)
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jay645
Ответ Garikus89
Да какую ничью, его Джекай как щенка отвозил))
Ну учитывая что Воронков не ожидал, о чем и говорит Назаров, и получил нападение со спины, то не удивительно
+6
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HockeyMan
Для дебюта - норм.
Но будем откровенны, бой он проиграл
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-4
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Виктор Попов
Да какая ничья? Трёх секунд не продержался..
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Rafa Grek
Ответ Garikus89
Да какую ничью, его Джекай как щенка отвозил))
вы совершенно правы, такие как Джекай способны бить только лежачего)
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Александр Кошелев
Ответ Garikus89
Да какую ничью, его Джекай как щенка отвозил))
такое ощущение что мы смотрели разный бой... Воронков перебивал, пока тот дзюдо не вспомнил
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Politruk
Ну подрался и подрался. Это же хоккей. Вот то что ещё +два удаления схатил - плохо.
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marshal .masha
Ответ Politruk
Ну подрался и подрался. Это же хоккей. Вот то что ещё +два удаления схатил - плохо.
Одно удаление схватил, за драку обоюдно дали 5+2
0
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