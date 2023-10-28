Кокорев о 5:4 со СКА: «Соперники играли четвертую игру в гостях, а мы, наоборот, отдыхали. Поэтому были посвежее»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Дмитрий Кокорев подвел итоги матча со СКА (5:4).

«Собственно говоря, знали, что соперники едут с выезда и играли четвертую игру в гостях, а мы, наоборот, отдыхали. Поэтому были посвежее в этом матче.

Начало получилось у нас не таким, как мы хотели. Пропустили два гола, но играли в принципе хорошо, выполняли задание, а второй период уже выиграли со счетом 3:1. В третьем за счет и свежести, и нашей правильной игры довели дело до победы.

У нас была серия из четырех поражений подряд, поэтому сегодня очень сильно хотели выиграть», – сказал главный тренер «Сочи».

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1 комментарий

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kmvden
подсмотрел методичку Йозе
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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