Кокорев о 5:4 со СКА: «Соперники играли четвертую игру в гостях, а мы, наоборот, отдыхали. Поэтому были посвежее»
Дмитрий Кокорев подвел итоги матча со СКА (5:4).
«Собственно говоря, знали, что соперники едут с выезда и играли четвертую игру в гостях, а мы, наоборот, отдыхали. Поэтому были посвежее в этом матче.
Начало получилось у нас не таким, как мы хотели. Пропустили два гола, но играли в принципе хорошо, выполняли задание, а второй период уже выиграли со счетом 3:1. В третьем за счет и свежести, и нашей правильной игры довели дело до победы.
У нас была серия из четырех поражений подряд, поэтому сегодня очень сильно хотели выиграть», – сказал главный тренер «Сочи».
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