Сергей Толчинский: «СКА нужно убирать поджопные пасики. Надо играть спокойно, на ворота. Эта работа дает плоды»

Сергей Толчинский высказался о победе СКА в матче с «Куньлунем» (6:3).

– СКА играл в Мытищах, уступал 1:3 с « », но сделал камбэк. Такие победы вдохновляют?

– Надеюсь, это нам даст определенный буст. То есть импульс. Как мы его получили недавно после победы над « » (3:2).

А у «Куньлуня» мы выиграли показательно. В том смысле, что у нас после первого периода не было никакой паники. При счете 1:3 мы пришли в раздевалку. И сказали друг другу: «Да, ребят, мы облажались. Было много ошибок. Но давайте это исправлять. Так, соберемся – и возьмем этот матч».

И нам нужно убирать из игры все эти моменты, эти поджопные пасики. Надо играть спокойно, правильно, на ворота. И эта работа дает свои плоды.

– Может, вам трудно на аутсайдеров настраиваться? Или СКА до сих пор ищет химию в составе, и у вас в игре что-то периодически выпадает?

– Если честно, то ни одна из этих версий не близка к истине. «Куньлунь» одержал лишь одну победу в последних 12 матчах? Мы даже об этом не знали. Начали играть где-то вальяжно – это да. Но с нами часто такое бывает. Надо с первой же минуты переключаться, сразу играя как надо.

С тем же «Локомотивом» мы выходим и первые два периода играем вообще без ошибок. Даже не к чему придраться. А здесь бывают какие-то потери, и мы их тащим на себе. Но нужно уметь, чтобы играть матчи с первых же минут, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.