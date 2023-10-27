Алекс Гальченюк: «В КХЛ некоторые команды в откат играют, могут встать сзади. В НХЛ такого почти нет»

Алекс Гальченюк рассказал, чем КХЛ отличается от НХЛ.

– сильно отличается от НХЛ?

– Конечно, есть некоторые свои отличия. Например, здесь в некоторых местах поляна больше. Или, допустим, некоторые команды в откат играют, могут встать сзади. В НХЛ такого почти нет.

А так особой разницы нет. Не играет роли, где мы играем и какие отличия есть между лигами. Везде есть свои плюсы и минусы, но это неважно. Я просто стараюсь прогрессировать, делать свою работу и помогать своей команде выигрывать.

– Отвыкли от больших площадок за время игры в НХЛ?

– Нет, ну когда пару лет назад играл на чемпионате мира, там были такие же площадки. Так что все равно что-то вспоминается. Но, конечно, по ходу сезона отвыкаешь от этого.

Просто здесь, в КХЛ, интересно – когда в течение недели два раза играешь на поляне одного размера, три раза на поляне другого. Это увлекательно. А так все равно – лед скользкий, шайба круглая. Силовую работу никто не отменял – тут уже неважно, большая площадка или маленькая. Но все равно непривычная, – с улыбкой сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.