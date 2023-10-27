Алекс Гальченюк: «В КХЛ некоторые команды в откат играют, могут встать сзади. В НХЛ такого почти нет»

Теги СКА НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк рассказал, чем КХЛ отличается от НХЛ.

КХЛ сильно отличается от НХЛ? 

– Конечно, есть некоторые свои отличия. Например, здесь в некоторых местах поляна больше. Или, допустим, некоторые команды в откат играют, могут встать сзади. В НХЛ такого почти нет.

А так особой разницы нет. Не играет роли, где мы играем и какие отличия есть между лигами. Везде есть свои плюсы и минусы, но это неважно. Я просто стараюсь прогрессировать, делать свою работу и помогать своей команде выигрывать.

– Отвыкли от больших площадок за время игры в НХЛ?

– Нет, ну когда пару лет назад играл на чемпионате мира, там были такие же площадки. Так что все равно что-то вспоминается. Но, конечно, по ходу сезона отвыкаешь от этого.

Просто здесь, в КХЛ, интересно – когда в течение недели два раза играешь на поляне одного размера, три раза на поляне другого. Это увлекательно. А так все равно – лед скользкий, шайба круглая. Силовую работу никто не отменял – тут уже неважно, большая площадка или маленькая. Но все равно непривычная, – с улыбкой сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.

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4 комментария

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Иван Иванов
Поправлю: "с грустной улыбкой сказал Алекс"
+4
-1
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j_jms
Ему надо серию Тампа-Айлендерс пересмотреть, или Даллас - Вегас
0
0
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Dorff
Просто игру в откат легче поставить. В условиях определенной нехватки качественных игроков и тренеров это, наверное, логично, хоть и неинтересно для зрителей...
+1
-1
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Jeff Lebowski
Накатил - и ты в КХЛ,
И уже играешь в откат.
Видно, Саша, ты что-то съел,
Только кто же в том виноват?
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