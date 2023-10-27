«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться»

Теги Ак Барс Александр Радулов Марат Валиуллин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Александром Радуловым на два года.

Об этом сообщил генменеджер клуба Марат Валиуллин.

– Есть ли подвижки с продлением контракта Александра Радулова?

– Диалог идет, в ближайшее время приедут его представители. Думаю, в календарном году постараемся закрыть вопрос. Все видят, что ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Александр готов играть и биться. Это лицо лиги, в нем столько энергии.

– На какой срок хотели бы продлить соглашение?

– На два года.

– Беспокоились ли за него во время безголевой серии?

– Нет. Он создавал очень много моментов, просто не получалось реализовывать. Мы понимали, что поменялись сочетания – уехал Дима Воронков, он проделывал большую работу, чтобы доставлять шайбу на пятак, где Радулов ее «доедал».

Никто на Сашу не давил. С ним вели диалог, он все понимал, и ребята видели его работу. Старались где-то лишний раз сыграть на него, чтобы он забил.

Его игра складывается не только из голов, а из поведения в коллективе. То, как он заряжает команду, дает ей энергию… Это настоящий капитан. Шайбы через труд пришли, дальше он будет только набирать, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильмир Зайнапов
Деньги он свои отрабатывает, в отличие от многих игроков КХЛ
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Зайцев
Ответ Сидни Кросби 2
Пожизненной ему давайте,потом памперсы будите менять ему.
завидно?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Зайцев
Ответ Meny
А ты попросись, может, тебя возьмут ? Им-то - не всё равно, кому платить ? )))
хорошо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий