«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться»

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Александром Радуловым на два года.

Об этом сообщил генменеджер клуба Марат Валиуллин.

– Есть ли подвижки с продлением контракта ?

– Диалог идет, в ближайшее время приедут его представители. Думаю, в календарном году постараемся закрыть вопрос. Все видят, что ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Александр готов играть и биться. Это лицо лиги, в нем столько энергии.

– На какой срок хотели бы продлить соглашение?

– На два года.

– Беспокоились ли за него во время безголевой серии?

– Нет. Он создавал очень много моментов, просто не получалось реализовывать. Мы понимали, что поменялись сочетания – уехал Дима Воронков, он проделывал большую работу, чтобы доставлять шайбу на пятак, где Радулов ее «доедал».

Никто на Сашу не давил. С ним вели диалог, он все понимал, и ребята видели его работу. Старались где-то лишний раз сыграть на него, чтобы он забил.

Его игра складывается не только из голов, а из поведения в коллективе. То, как он заряжает команду, дает ей энергию… Это настоящий капитан. Шайбы через труд пришли, дальше он будет только набирать, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.