Генменеджер «Ак Барса» об Алексее Марченко: «Ведем диалог, конкретики пока нет. Его представители параллельно общаются с рядом клубов»

Генменеджер «Ак Барса» рассказал о переговорах с Алексеем Марченко.

– Правдивы ли слухи об интересе к Алексею Марченко?

– Мы ведем диалог. Чем он закончится, будет понятно в ближайшее время. Конкретики пока нет. Знаю, что его представители параллельно общаются с рядом клубов.

– Если он перейдет, уложится ли «Ак Барс» под потолок?

– Все равно какие-то обмены будут, потому что мы дошли до пределов потолка. Изменения будут.

Разговаривая с Марченко, понимаем, что соотношение «цена-качество» будет адекватным, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.