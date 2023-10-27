Генменеджер «Ак Барса» об Алексее Марченко: «Ведем диалог, конкретики пока нет. Его представители параллельно общаются с рядом клубов»
Генменеджер «Ак Барса» рассказал о переговорах с Алексеем Марченко.
– Правдивы ли слухи об интересе к Алексею Марченко?
– Мы ведем диалог. Чем он закончится, будет понятно в ближайшее время. Конкретики пока нет. Знаю, что его представители параллельно общаются с рядом клубов.
– Если он перейдет, уложится ли «Ак Барс» под потолок?
– Все равно какие-то обмены будут, потому что мы дошли до пределов потолка. Изменения будут.
Разговаривая с Марченко, понимаем, что соотношение «цена-качество» будет адекватным, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
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