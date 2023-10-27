Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: «Дамиру нужно разобраться в себе. Многие клубы говорили, что готовы его забрать, процесс идет»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о ситуации с форвардом Дамиром Жафяровым.

– приглашали на роль лидера, но он пока не оправдывает авансов.

– Действительно, мы приглашали его как одного из лидеров. Он провел предсезонку и начало чемпионата в топ-6. Многое зависит от его психологии – куда он стремится, чего хочет. Мы видели в нем лидера, пока не срослось.

Конечно, его игра зависит от тренерского штаба. Но Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. С ним регулярно разговаривают, все понимают, что парень переживает.

– Еще есть время, которое вы готовы ему дать?

– Во время поездки на Дальний Восток он получил небольшое повреждение, сейчас опять не тренируется. Ему нужно время на восстановление. Будет ли оно – пока непонятно.

– Предложения от других клубов поступали?

– Да. Не один клуб интересуется Дамиром. Многие звонили, говорили, что готовы забрать. Процесс идет. Мы понимаем, что это игрок высокого уровня по меркам лиги. Должно быть достойное предложение, которое устроит нас, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.