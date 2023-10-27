Генменеджер «Ак Барса» о Жафярове: «Дамиру нужно разобраться в себе. Многие клубы говорили, что готовы его забрать, процесс идет»

Теги Ак Барс возможные переходы травмы Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о ситуации с форвардом Дамиром Жафяровым.

Дамира Жафярова приглашали на роль лидера, но он пока не оправдывает авансов.

– Действительно, мы приглашали его как одного из лидеров. Он провел предсезонку и начало чемпионата в топ-6. Многое зависит от его психологии – куда он стремится, чего хочет. Мы видели в нем лидера, пока не срослось.

Конечно, его игра зависит от тренерского штаба. Но Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. С ним регулярно разговаривают, все понимают, что парень переживает.

– Еще есть время, которое вы готовы ему дать?

– Во время поездки на Дальний Восток он получил небольшое повреждение, сейчас опять не тренируется. Ему нужно время на восстановление. Будет ли оно – пока непонятно.

– Предложения от других клубов поступали?

– Да. Не один клуб интересуется Дамиром. Многие звонили, говорили, что готовы забрать. Процесс идет. Мы понимаем, что это игрок высокого уровня по меркам лиги. Должно быть достойное предложение, которое устроит нас, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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8 комментариев

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Azevedo51
А почему Галиеву или Кагарлицкому не нужно разбираться в себе, что бы быть максимально бесполезным, но при этом играть регулярно? Что за двойные стандарты?
+5
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akakiysob10
В СКА обменяют с доплатой от Питербуржцев.
+3
-1
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Gennaduy Bobkoff
Ответ akakiysob10
В СКА обменяют с доплатой от Питербуржцев.
Врятли, СКА сбагрил его Барсам в этом году!
+1
0
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Kipsone
Никто не собирается усиливать конкурента, уйдет на запад
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sd4fmwrvz8
Ак барс могила для талантливых хоккеистов
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srs
Изначально сомнительный трансфер от представителей АБ, особенно с учетом того, кто у них главный тренер. Выпасть из состава быстрее, чем Даниилка Тарасов(величайшая кража Валиуллы) это ж как постараться нужно. Это сложно наверное оправдать даже неадекватностью Квартальнова
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Сидни Кросби 2
Ответ Kipsone
Никто не собирается усиливать конкурента, уйдет на запад
В Сибирь он уйдёт
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