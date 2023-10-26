Береглазов об «Авангарде»: «Уход Хартли – эмоциональный момент. Хотели, чтобы он остался»

Теги Авангард КХЛ Алексей Береглазов Хоккей

Алексей Береглазов вспомнил совместную работу с тренером Бобом Хартли.

«Как оценю работу с Бобом Хартли? Хороший период. Выиграли Кубок Гагарина в первый же год моего пребывания в «Авангарде». Я научился у него очень многим нюансам, почерпнул новые детали в тренировочном процессе, в чем-то околохоккейном.

[Могу сказать] только хорошие слова о времени с ним. Согласен ли, что он сделал из меня топ-игрока по меркам КХЛ? Наверное, да. В Магнитогорске я тоже старался быть двусторонним защитником. Но так сложилось — переход, новый вызов. Попал в руки к такому тренерскому штабу. Все совпало. Он всем помогал. Все впитываешь, начинаешь обращать внимание на новые детали. Все, что говорил о нем Наиль Якупов, правда. Я с ним согласен.

Уход Хартли? Это был эмоциональный момент. Мы переезжали в Омск, нас уже возглавил Дмитрий Анатольевич [Рябыкин]. Мы догадывались, что Боб не продолжит работать, но точно не знали. Конечно, хотели, чтобы он остался», – сказал экс-игрок «Авангарда», ныне выступающий за «Локомотив».

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6 комментариев

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Rodgeras
Береглазов реально вырос при Хартли. Я помню, как он от шайбы в первых матчах уворачивался.
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Nikolay_exp
не показывайте это интервью кажэве а то у него истерика случится
+5
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Габорик
А вот Прохоркину не понравилось, выжали так, что в прошлом сезоне играть не мог :)
+4
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Tungus85
А коленька прохоркин говорит, что Хартли его видите ли работать на тренировках заставлял.
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Антон Фёдоров
Хартли отличный тренер. Кравец слабый естественно, поэтому нужен более авторитетный и сильный тренер.
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sokolok
Ответ Габорик
А вот Прохоркину не понравилось, выжали так, что в прошлом сезоне играть не мог :)
Сильно выжимали, он и в этом мертвый)
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