Роман Ротенберг: «Правильнее «Куньлуню» играть в Китае. Все-таки Мытищи – это не Шанхай и не Пекин. Главное, чтобы были полные трибуны и качественный лед»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Куньлунь Ред Стар Хоккей

Роман Ротенберг выступает за возвращение «Куньлуня» в Китай.

– В следующем сезоне «Куньлунь», возможно, переедет в Китай. Не все российские клубы от этого в восторге из-за проблем с логистикой. Как вы смотрите на эту проблему?

– Важно, что у нас играет команда из Китая. Очень важно, чтобы в лиге были клубы из разных стран, с разными стилями. В таких матчах хоккеисты развиваются. У «Куньлуня» совершенно другой стиль игры. Ребята в основном из Канады. Да, они натурализовали хоккеистов, но это канадские игроки, с которыми интересно встречаться.

Правильнее «Куньлуню» играть в Китае. Все-таки Мытищи – это не Шанхай и не Пекин. Я много раз летал в Китай с командой. Да, там непросто. Просьба к коллегам, если они переедут – чтобы было больше зрителей. Раньше там вообще не было болельщиков – в Мытищах их сейчас больше. И на пресс-конференции никто не приходил. Не было журналистов.

Привлечение внимания к хоккею – это работа. В свое время они так начинали с баскетболом, но там проще. Можно во дворе повесить корзину и играть. Многого не надо. Хоккей же – высокотехнологичный спорт. Нужно обратить внимание на строительство арен. Но, думаю, на государственном уровне Китай постепенно идет к этому.

В баскетболе они сделали прорыв, играют на высоком уровне, показывают по телевизору. В футболе тоже сделали. Думаю, и в хоккее будут делать. Правильнее, если мы будем играть в Китае. Мы и так много летаем. Два раза слетаем в Сочи – это как один перелет в Китай. Плюс-минус то же самое. Может быть, они соберут сильную команду и придут полные трибуны зрителей.

В Пекине есть отличная арена, на которой проходила Олимпиада. 18 тысяч зрителей – там можно играть на уровне топ-лиг мира. Чем больше международных команд, тем лучше. Конечно, мы были бы очень рады играть с «Куньлунем» в Китае. Главное, чтобы были полные трибуны и качественный лед. Сейчас мы летим в Сочи…

В прошлый раз я говорил про техников в Ярославле. Надеюсь, они поделились опытом с другими клубами. Огромная разница – играть на льду или на асфальте. Да, всегда можно сказать, что лед одинаковый для обеих команд, но на асфальте тяжело играть в хоккей. Там влияет только физическая сила, а не мастерство и техника. Все это пропадает.

Нам нужно, чтобы ребята показывали высочайший уровень. Для ярких игр нужен качественный лед. Мы все вместе можем к этому прийти. В Ярославле – идеальный лед, лучший в КХЛ. Надеюсь, коллеги поделятся, и у нас везде будет высокий уровень льда. Тогда будет и высокий уровень хоккея, придут больше болельщиков, – сказал тренер СКА.

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47 комментариев

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Bezabank2
После одного выезда в Шанхай у Романа будут «самолетные ноги» целый месяц потом)))
+53
-2
+51
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Vićtor Diaź
Правильнее руководить профессиональной спортивной командой будучи профессиональным спортивным тренером, а не сыном миллиардера и друга президента. Вот что правильно!
+33
0
+33
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catcher69
Правильнее куньлуню вообще не играть ибо не понятно для кого это и для чего !!!!!!!!!!
+29
-2
+27
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Ми Ша
Рома должен жить в Финляндии
+21
-1
+20
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Волк16
Ответ Ми Ша
Рома должен жить в Финляндии
там воровать не дадут им
+21
-2
+19
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Pasha0403
Куньлунь в Шанхай, Ска в Пекин все будут довольны.
+14
0
+14
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sava k
Куньлуню играть в Китае, Ротенбергу на Колыме.
+11
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Волк16
Ответ catcher69
Правильнее куньлуню вообще не играть ибо не понятно для кого это и для чего !!!!!!!!!!
денюжку отмываю всякие личности
+8
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+7
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Волк16
Ответ heivani
Золотые слова говоришь РБР, китайцы должны играть в Китае,казахстанцы - в Казахстане.Спортивная составляющая должна превалировать над другими остальными.
ну тогда будет МПХЛ (московско-питерская хоккейная лига)
+5
0
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catcher69
Ответ Волк16
денюжку отмываю всякие личности
да это понятно...
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dmitriy1981
Правильней Куньлуню вообще не играть. В КХЛ должно быть больше команд, но насильно мил не будешь. Зачем кому-то что-то навязывать
+5
-2
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Серый
Ответ El Cazador
здесь без Бартеза86 сложно сказать. надеюсь он придет сюда за плюсиками и объяснит, 37 лет все таки
У тебя реально такая скучная жизнь?
+4
-1
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genowayy
Недавно узнал, что со ска летает блогер, который задаёт нужные вопросы.
+3
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Ramindze
Жду Новокузнецк вместо этого "китайского" недоразумения.
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Ковид 07.10.52
Конечно китайский клуб должен играть в Китае, как и клуб Газпрома не должен играть в Питере.
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Костя Кот
а потом он будет ныть о перелетах
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Роман Ижевский
Далеки ротенберги от народа, правильнее то правильнее, да только никомо не нужны в Китае ни КХЛ ни хоккей вообще, Куньлунь это вааще кунсткамера, содержат его русские, в китае о существовании такого клуба я думаю никто и не подозревает, ну не Мытищи, пусть играет в Саратове или Ижевске, всяко зрителей будет больше чем в Китае, да и китайцев в России полно, надо только их заставить ходить на хоккей...
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catcher69
Ответ Hitgoe Himgob
Так вам непонятно или понятно?
всё настолько понятно что становится непонятно...
предлагаю переименовать в атлант думаю на нем можно будет еще больше намыть...
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heivani
Золотые слова говоришь РБР, китайцы должны играть в Китае,казахстанцы - в Казахстане.Спортивная составляющая должна превалировать над другими остальными.
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Hitgoe Himgob
Ответ catcher69
да это понятно...
Так вам непонятно или понятно?
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Nick Crosier
Можно организовать вывоз Ротенберга в Шанхай и там его оставить.
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catcher69
Ответ Hitgoe Himgob
Давно пора в Мытищах возрождать Атлант. Этот ЛяоЦзинКунь никому не нужен.
дык напишите петицию в горком пусть там воробьева немного потрясут а то в облпасти ниодной команды в кхл а народу полстраны и средней азии
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onsigne
"Огромная разница – играть на льду или на асфальте. Да, всегда можно сказать, что лед одинаковый для обеих команд, но на асфальте тяжело играть в хоккей. Там влияет только физическая сила, а не мастерство и техника. Все это пропадает."

текст будто чат-гпт написал
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Дмитрий Галкин
Логично , пусть Куньлунь играет в чемпионате КНР под руководством гениального финского тренера Ромы Ротенберга
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Волк16
Ответ heivani
Ну,всё-таки география в КХЛ более обширна,чем взять в сравнении футбольную Премьер-лигу.)
Валера,я понимакю что ты с урала и с мозгами не очень там) КХЛ как расшифровывается? а если нет Китая, то совсем не континентальная лига будет
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