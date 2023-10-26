Роман Ротенберг: «Правильнее «Куньлуню» играть в Китае. Все-таки Мытищи – это не Шанхай и не Пекин. Главное, чтобы были полные трибуны и качественный лед»

Роман Ротенберг выступает за возвращение «Куньлуня» в Китай.

– В следующем сезоне «Куньлунь», возможно, переедет в Китай. Не все российские клубы от этого в восторге из-за проблем с логистикой. Как вы смотрите на эту проблему?

– Важно, что у нас играет команда из Китая. Очень важно, чтобы в лиге были клубы из разных стран, с разными стилями. В таких матчах хоккеисты развиваются. У «Куньлуня» совершенно другой стиль игры. Ребята в основном из Канады. Да, они натурализовали хоккеистов, но это канадские игроки, с которыми интересно встречаться.

Правильнее «Куньлуню» играть в Китае. Все-таки Мытищи – это не Шанхай и не Пекин. Я много раз летал в Китай с командой. Да, там непросто. Просьба к коллегам, если они переедут – чтобы было больше зрителей. Раньше там вообще не было болельщиков – в Мытищах их сейчас больше. И на пресс-конференции никто не приходил. Не было журналистов.

Привлечение внимания к хоккею – это работа. В свое время они так начинали с баскетболом, но там проще. Можно во дворе повесить корзину и играть. Многого не надо. Хоккей же – высокотехнологичный спорт. Нужно обратить внимание на строительство арен. Но, думаю, на государственном уровне Китай постепенно идет к этому.

В баскетболе они сделали прорыв, играют на высоком уровне, показывают по телевизору. В футболе тоже сделали. Думаю, и в хоккее будут делать. Правильнее, если мы будем играть в Китае. Мы и так много летаем. Два раза слетаем в Сочи – это как один перелет в Китай. Плюс-минус то же самое. Может быть, они соберут сильную команду и придут полные трибуны зрителей.

В Пекине есть отличная арена, на которой проходила Олимпиада. 18 тысяч зрителей – там можно играть на уровне топ-лиг мира. Чем больше международных команд, тем лучше. Конечно, мы были бы очень рады играть с «Куньлунем» в Китае. Главное, чтобы были полные трибуны и качественный лед. Сейчас мы летим в Сочи…

В прошлый раз я говорил про техников в Ярославле. Надеюсь, они поделились опытом с другими клубами. Огромная разница – играть на льду или на асфальте. Да, всегда можно сказать, что лед одинаковый для обеих команд, но на асфальте тяжело играть в хоккей. Там влияет только физическая сила, а не мастерство и техника. Все это пропадает.

Нам нужно, чтобы ребята показывали высочайший уровень. Для ярких игр нужен качественный лед. Мы все вместе можем к этому прийти. В Ярославле – идеальный лед, лучший в КХЛ. Надеюсь, коллеги поделятся, и у нас везде будет высокий уровень льда. Тогда будет и высокий уровень хоккея, придут больше болельщиков, – сказал тренер СКА.