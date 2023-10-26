Форвард СКА Алистров: «Не важно, на каком месте мы находимся, так как мотивация должна быть всегда»

Владимир Алистров заявил, что мотивация у СКА должна быть в каждом матче.

Нападающий армейцев высказался после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (6:3).

После 21 матча занимает в таблице Запада 5-е место.

«Конечно, все следят за таблицей. Да, нынешнее место – это мотивация. Но не важно, на каком месте мы находимся, так как мотивация должна быть всегда.

Мы знали, что «Куньлунь» – атакующая команда и может забивать. Да, провалили немного начало игры, но со второго периода собрались, начали играть в свою игру, забивать. Это помогло», – сказал .