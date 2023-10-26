Роман Ротенберг: «СКА – команда-хамелеон. Это не театр, знаем, что произойдет с Отелло. Поэтому хоккей любят по всему миру – спорт номер один в России»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Куньлунь Ред Стар Хоккей

Роман Ротенберг назвал СКА командой-хамелеоном.

СКА обыграл «Куньлунь» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Почти два года назад вы дебютировали в Мытищах в роли главного тренера СКА. Это особенная арена для вас?

– Все запоминают свой первый матч на всю жизнь. Помню свою первую игру в детстве, даже первую тренировку.

Кстати, я вышел на нее вратарем, хотел играть в воротах. Я спал с вратарской клюшкой. Но потом мне бросили в голову, и я подумал, что лучше играть в поле. Там больше шансов пробиться в состав. Конечно, я помню тот матч в Мытищах.

Для меня большая часть работать главным тренером СКА, помогать команде побеждать. Каждую игру мы пытаемся внести что-то новое.

У нас несколько программ, мы меняем тактику по ходу матча. Даже сегодня вы это увидели – у нас команда-хамелеон.

До такого лучше не доводить, но хоккей диктует свои условия. Нет сценария, это не театр, где все понятно – мы знаем, что произойдет с Отелло. В этом и прелесть хоккея, поэтому его и любят по всему миру.

Хоккей – спорт номер один в России. Я честно так считаю. Это традиционно наш лучший вид спорта. Наше советское прошлое, наши победы.

Как я вообще начал следить за хоккеем? Мы жили в Ленинграде, и хоккей постоянно показывали по телевизору.

Будучи маленьким мальчиком, я видел все эти матчи – и захотел играть в хоккей. Чем больше у нас будет ярких матчей, тем больше будут показывать хоккей по федеральному телевидению.

Будет качественный лед, правильный календарь, судьи будут работать профессионально, как и игроки – это всех касается. Мы все делаем этот продукт – и журналисты в том числе.

Тогда у нас станет больше желающих играть в хоккей. Мы все вместе вернемся на международную арену и обыграем любую сборную.

В первую очередь хотим обыграть Канаду – у нас есть должок, и мы его вернем. Работаем дальше. У нас постоянно проводится огромная работа – тренировочный процесс, тактический разбор.

Психология команды – все очень важно. Меньше слов – больше дела. Работаем и будем улучшать нашу игру. Нам есть что улучшить, много деталей.

Видим, что команда у нас прогрессирует – это главный индикатор. Качество игры, ее содержание – и результат придет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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58 комментариев

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Oleg Olegov
Роман, все знают, что ты попал в ска только потому что твой папа друг президента. Ты можешь сколько угодно рассказывать сказки про то как ты спал с клюшкой в Ленинграде, но халва слаще не станет. Ты приспособленец и лицемер, который сам не добился бы ничего. Все, что у тебя есть это лишь от того, что люди боятся твоего папу и его друга. И все ВСЕ это знают. И никто не уважает тебя.
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Prb42
"Кстати, я вышел на нее вратарем, хотел играть в воротах. Я спал с вратарской клюшкой. Но потом мне бросили в голову..."

Роман, мы все давно поняли.
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sed3009
Неужели он реально верит в то что говорит?
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Персональные данные Номер 67327384
Шизофазия – это сбивчивая многоречивость, непрерывный речевой поток с размыванием значения слов, обилием вербальных парафазий (неуместных подмен словами, близкими по смыслу или по звучанию) и лексических новообразований (глоссолалии), несогласованностью членов предложений, незаконченностью фраз.
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Nikolay_exp
Ответ ivan555navi
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лижи Ванька, лижи, другого то не умеешь ничего
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Machine Head
Лучший тренер страны без страха и упрека! Кто еще из нынешних пережил в хоккее столько трудностей ? Нет таких . И спал с клюшкой, и в голову шайбой попали - это же уму непостижимо сколько всего пришлось пережить. А то , что команда хамелеон мы это и так видим - каждый год смена состава- настоящий хамелеон. Держитесь Роман Борисович - светоч отечественного хоккея . Будем сжимать за вас кулаки. Дай Бог вам как можно дольше работать главным тренером СКА.
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Евгений Кузнецов
1. Видимо сильно в детстве в голову прилетела. Да и в поле не пробился 🤡🤡🤡
2. "Команда хамелеон"?! 😂😂😂
3. "Несколько программ которые меняются по ходу игры"🤡🤡🤡 Он это про свою СИСТЕМУ хотел сказать😂😂😂
Пипец как чела окрылила попеда над Куньлунь.
Но не забыл обосрать лёд, календарь и судей.
А про самолётные ноги быстро забыл🤡🤡🤡
+14
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KaizerSoze
Ответ Prb42
"Кстати, я вышел на нее вратарем, хотел играть в воротах. Я спал с вратарской клюшкой. Но потом мне бросили в голову..." Роман, мы все давно поняли.
Кирпичом
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Jet 89
Что он в очередной раз несёт?
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Серый
Ответ Prb42
"Кстати, я вышел на нее вратарем, хотел играть в воротах. Я спал с вратарской клюшкой. Но потом мне бросили в голову..." Роман, мы все давно поняли.
Жаль, попали слабовато
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gans.gans.73
в конце 90ых начала 2000 хоккея вообще не была на общедступном тв. Чемпионат России только на нтв+. Чемпионат мира 1 раз в году показывали и то только игры сборной России
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9черное
Ответ ivan555navi
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Амфитрион
Большинству людей чтобы уйти а атсрал, разобраться в чакрах и биополях, и тогда расширить свое сознание и нести подобное, нужно прибегать к различным стимуляторам. И только Роман достиг просветления такого уровня, что больше не требуются не веществ, не медитаций, высшая мудрость извергается из него непрерывным потоком.
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Al561
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У меня подобное ощущение. Я уже очень хочу, чтобы он стал тренером-чемпионом и его подкидывали вверх его подопечные цыганята. Меня в детстве водили в цирк на уродцев, карликов. Вот я что-то подобное хочу испытать, как это будет всё выглядеть
+7
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urloff
Есть болезнь, когда кто-то непроизвольно ругается. Ощущение, что у Романа похожая болезнь - непроизвольно генерировать лозунги.
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Michael Boldyrev
Аллюзию понял, но и Нойз МС вспомнился:

Я говорю: чё вчера до драки было на футболе?
- А! Ну, это… типа, мяч пинали пацаны по полю.

Верно же, что такое про что угодно можно выдать? Хоть про футбол, хоть про балет, хоть про расчет мощности ребойлера колоны регенерации аминовой очистки.

Ну и, про Отелло и хоккей, само собой.
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tolgol1974
ВротОтелло опять несёт.Но теперь понятен переломный момент-в детстве шайба прилетела в голову ромашке.Правильный календарь и качественное судейство.особенно как сегодня приведут к успеху
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Максим Столбов
"Папа, папа я хочу быть как дядя Вова, забивать по 10 голов за матч". Хорошо сынок, я что нибудь придумаю для своего дитятки.
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Zloy Zlyden
Ответ Snusmumriken
Мы любим ска, когда там играют НАШИ ребята!!!! То, что Вы набрали,это не Наше, а чужое!!((
В лахте совсем туго с кадрами?
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Серый
Ответ gans.gans.73
в конце 90ых начала 2000 хоккея вообще не была на общедступном тв. Чемпионат России только на нтв+. Чемпионат мира 1 раз в году показывали и то только игры сборной России
Да, и как же я был рад, что живу в Татарстане! Хоть домашние матчи по ТРТ смотрел, потом - ТНВ
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Сергей Галынский
Мне бросили в голову
После этой фразы можно заканчивать
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urloff
Блин, он там в конце говорит "меньше слов, больше дела"! 😂
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urloff
Ответ ivan555navi
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Два раза одно и тоже? Где поставить что вы больше 2 раз употребите слово "размазня"?

А если серьезно... Я нигде не видел чтобы кто-то имел в виду что Роман размазня. Глупый, не умный, да! Преувеличивающий? Безусловно. Неужели в согласны, что игры с Белоруссией заслуживают назваться Суперсерией? По мне это говорит что а) нет фантазии, б) можно задаться вопросом не обесценивает ли ту самую Суперсерию Роман?

И вот так везде... А требуют уйти, кто-то реально считает он прочитает и уйдет? Он даже проигрывать будет, не уйдет. Одного внутреннего стремления к достижению цели мало, нужны знания и способности эти знания применять. А Роман силен только витиеватые фразочки придумывать.
+3
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Pruvik
Эксклюзивно:
Ротенберг теперь хочет быть директором Театра!
А там и до вадычицы морской недалеко....
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Сергей Гирин
Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло
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