Роман Ротенберг: «СКА – команда-хамелеон. Это не театр, знаем, что произойдет с Отелло. Поэтому хоккей любят по всему миру – спорт номер один в России»

Роман Ротенберг назвал СКА командой-хамелеоном.

СКА обыграл «Куньлунь» (6:3) в матче Фонбет чемпионата .

– Почти два года назад вы дебютировали в Мытищах в роли главного тренера СКА. Это особенная арена для вас?

– Все запоминают свой первый матч на всю жизнь. Помню свою первую игру в детстве, даже первую тренировку.

Кстати, я вышел на нее вратарем, хотел играть в воротах. Я спал с вратарской клюшкой. Но потом мне бросили в голову, и я подумал, что лучше играть в поле. Там больше шансов пробиться в состав. Конечно, я помню тот матч в Мытищах.

Для меня большая часть работать главным тренером СКА, помогать команде побеждать. Каждую игру мы пытаемся внести что-то новое.

У нас несколько программ, мы меняем тактику по ходу матча. Даже сегодня вы это увидели – у нас команда-хамелеон.

До такого лучше не доводить, но хоккей диктует свои условия. Нет сценария, это не театр, где все понятно – мы знаем, что произойдет с Отелло. В этом и прелесть хоккея, поэтому его и любят по всему миру.

Хоккей – спорт номер один в России. Я честно так считаю. Это традиционно наш лучший вид спорта. Наше советское прошлое, наши победы.

Как я вообще начал следить за хоккеем? Мы жили в Ленинграде, и хоккей постоянно показывали по телевизору.

Будучи маленьким мальчиком, я видел все эти матчи – и захотел играть в хоккей. Чем больше у нас будет ярких матчей, тем больше будут показывать хоккей по федеральному телевидению.

Будет качественный лед, правильный календарь, судьи будут работать профессионально, как и игроки – это всех касается. Мы все делаем этот продукт – и журналисты в том числе.

Тогда у нас станет больше желающих играть в хоккей. Мы все вместе вернемся на международную арену и обыграем любую сборную.

В первую очередь хотим обыграть Канаду – у нас есть должок, и мы его вернем. Работаем дальше. У нас постоянно проводится огромная работа – тренировочный процесс, тактический разбор.

Психология команды – все очень важно. Меньше слов – больше дела. Работаем и будем улучшать нашу игру. Нам есть что улучшить, много деталей.

Видим, что команда у нас прогрессирует – это главный индикатор. Качество игры, ее содержание – и результат придет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.