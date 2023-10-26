Роман Ротенберг: «СКА – команда-хамелеон. Это не театр, знаем, что произойдет с Отелло. Поэтому хоккей любят по всему миру – спорт номер один в России»
Роман Ротенберг назвал СКА командой-хамелеоном.
СКА обыграл «Куньлунь» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Почти два года назад вы дебютировали в Мытищах в роли главного тренера СКА. Это особенная арена для вас?
– Все запоминают свой первый матч на всю жизнь. Помню свою первую игру в детстве, даже первую тренировку.
Кстати, я вышел на нее вратарем, хотел играть в воротах. Я спал с вратарской клюшкой. Но потом мне бросили в голову, и я подумал, что лучше играть в поле. Там больше шансов пробиться в состав. Конечно, я помню тот матч в Мытищах.
Для меня большая часть работать главным тренером СКА, помогать команде побеждать. Каждую игру мы пытаемся внести что-то новое.
У нас несколько программ, мы меняем тактику по ходу матча. Даже сегодня вы это увидели – у нас команда-хамелеон.
До такого лучше не доводить, но хоккей диктует свои условия. Нет сценария, это не театр, где все понятно – мы знаем, что произойдет с Отелло. В этом и прелесть хоккея, поэтому его и любят по всему миру.
Хоккей – спорт номер один в России. Я честно так считаю. Это традиционно наш лучший вид спорта. Наше советское прошлое, наши победы.
Как я вообще начал следить за хоккеем? Мы жили в Ленинграде, и хоккей постоянно показывали по телевизору.
Будучи маленьким мальчиком, я видел все эти матчи – и захотел играть в хоккей. Чем больше у нас будет ярких матчей, тем больше будут показывать хоккей по федеральному телевидению.
Будет качественный лед, правильный календарь, судьи будут работать профессионально, как и игроки – это всех касается. Мы все делаем этот продукт – и журналисты в том числе.
Тогда у нас станет больше желающих играть в хоккей. Мы все вместе вернемся на международную арену и обыграем любую сборную.
В первую очередь хотим обыграть Канаду – у нас есть должок, и мы его вернем. Работаем дальше. У нас постоянно проводится огромная работа – тренировочный процесс, тактический разбор.
Психология команды – все очень важно. Меньше слов – больше дела. Работаем и будем улучшать нашу игру. Нам есть что улучшить, много деталей.
Видим, что команда у нас прогрессирует – это главный индикатор. Качество игры, ее содержание – и результат придет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман, мы все давно поняли.
2. "Команда хамелеон"?! 😂😂😂
3. "Несколько программ которые меняются по ходу игры"🤡🤡🤡 Он это про свою СИСТЕМУ хотел сказать😂😂😂
Пипец как чела окрылила попеда над Куньлунь.
Но не забыл обосрать лёд, календарь и судей.
А про самолётные ноги быстро забыл🤡🤡🤡
Я говорю: чё вчера до драки было на футболе?
- А! Ну, это… типа, мяч пинали пацаны по полю.
Верно же, что такое про что угодно можно выдать? Хоть про футбол, хоть про балет, хоть про расчет мощности ребойлера колоны регенерации аминовой очистки.
Ну и, про Отелло и хоккей, само собой.
После этой фразы можно заканчивать
А если серьезно... Я нигде не видел чтобы кто-то имел в виду что Роман размазня. Глупый, не умный, да! Преувеличивающий? Безусловно. Неужели в согласны, что игры с Белоруссией заслуживают назваться Суперсерией? По мне это говорит что а) нет фантазии, б) можно задаться вопросом не обесценивает ли ту самую Суперсерию Роман?
И вот так везде... А требуют уйти, кто-то реально считает он прочитает и уйдет? Он даже проигрывать будет, не уйдет. Одного внутреннего стремления к достижению цели мало, нужны знания и способности эти знания применять. А Роман силен только витиеватые фразочки придумывать.
Ротенберг теперь хочет быть директором Театра!
А там и до вадычицы морской недалеко....