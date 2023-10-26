Игнатьев о 3:6 от СКА: «У нас появилась надежда после первого периода. Но мы очень много удалялись»
Виктор Игнатьев подвел итоги матча со СКА (3:6).
— Наконец‑то удалось выиграть первый период, забить два гола в большинстве. У нас появилась надежда. Но мы очень много удалялись. В итоге — счет на табло.
— Удаления вынужденные или необязательные?
— Выберем второй вариант.
— Вратарь Джереми Смит покинул игру…
— Завтра узнаем. Состояние визуально нормальное. Он хромает, но на первый взгляд не определить. После игры тяжело, человек остывает, часть тела опухает. Завтра будем смотреть, — сказал главный тренер «Куньлуня».
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