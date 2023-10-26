Игнатьев о 3:6 от СКА: «У нас появилась надежда после первого периода. Но мы очень много удалялись»

Теги СКА КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев подвел итоги матча со СКА (3:6).

— Наконец‑то удалось выиграть первый период, забить два гола в большинстве. У нас появилась надежда. Но мы очень много удалялись. В итоге — счет на табло.

— Удаления вынужденные или необязательные?

— Выберем второй вариант.

— Вратарь Джереми Смит покинул игру…

— Завтра узнаем. Состояние визуально нормальное. Он хромает, но на первый взгляд не определить. После игры тяжело, человек остывает, часть тела опухает. Завтра будем смотреть, — сказал главный тренер «Куньлуня».

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1 комментарий

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Arsen_Kop
Да, уж начало было неожиданным. Кунь лихо начал игру. СКА проявили характер
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