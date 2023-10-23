Николай Прохоркин: «Хартли как вампир. Если видел кого-то в хорошем настроении, сразу его брал на видеоразбор и прессовал. Говорят, в футболе Моуринью так же выжигает людей»

Теги Авангард Сибирь Жозе Моуринью Боб Хартли КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Прохоркин поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли.

– Не жалеете, что позапрошлым летом не остались в «Авангарде»? Волков говорил, что вам предлагали новый контракт.

–  Мне его не предлагали. Может быть, предложение и было, но до меня оно не дошло. Все реальные варианты были из Западной конференции. Знаю, многие болельщики писали: «Вот он такой, потому что не поехал в Омск». Поверьте, у меня не было ни с кем общения.

– За год в «Авангарде» устали от хоккея Хартли?

– Абсолютно точно. Даже не от хоккея, а от ментального пожирания. Хартли как вампир. Если он приходил на стадион и видел кого-то в хорошем настроении, то сразу же его брал на видеоразбор и прессовал там. Ты потом реально выходишь высосанным. После этого тебе больше ничего не хотелось.

Вот там ты понимал, что реально работа. Выходишь со стадиона, садишься в машину, едешь домой по пробкам, приезжаешь и понимаешь, что у тебя нет никакого желания. Просто смотришь телевизор или идешь гулять с собакой.

Никакой радости в регулярке вообще не было. В плей-офф он, наоборот, подбадривал всех: «Все, ребята, мы друзья! Давайте играйте!» У него такой подход.

– Эта та история, которая дает результат на сравнительно коротком отрезке?

– Думаю, да. Говорят, в футболе так же выжигает людей Моуринью. Он делает результат, а после него остается выжженное поле. Мне кажется, что с Хартли такая же ситуация.

Да, то, что он много преподает, это правда. Он разбирает все нюансы. Однако иногда доходило до такого маразма, что на экране он начинал высчитывать и показывать миллиметры, – сказал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.

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3 комментария

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ГЕНПЛАН
Тексты препутали? Тема выжженного поля Хартли вроде за Кожевниковым))
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Goodvin55
Как выяснилось получая огромные деньги нужно работать и впахивать чтобы их отрабатывать, Вот Хартли негодяй.
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Igor337
Хартли завоевал для нас кубок,он показал свою преданность своему делу и болельщикам клуба.
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