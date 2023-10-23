Прохоркин о СКА: «Ротенберг живет хоккеем. Он пытался ментально заряжать людей, присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству, разбирал соперника»

Николай Прохоркин отметил, что Роман Ротенберг живет хоккеем.

Нападающий в прошлом сезоне играл за под руководством тренера.

– – фанатик хоккея?

– Да, он 100% живет хоккеем.

– Он больше менеджер тренерского штаба, чем непосредственно тренер?

– Честно, сложно сказать. Я ведь сыграл за СКА в том сезоне всего семь матчей. В регулярке больше был около команды, а в плей-офф уже была совершенно другая игра.

Ротенберг пытался больше ментально заряжать людей. Он присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству. Плюс проводил общее собрание для команды и разбирал соперника.

Но нужно смотреть непосредственно тренерскую кухню, чтобы понять, как они общаются между собой и какими идеями делятся, – сказал нападающий « » .