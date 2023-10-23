Прохоркин о СКА: «Ротенберг живет хоккеем. Он пытался ментально заряжать людей, присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству, разбирал соперника»

Теги Сибирь СКА КХЛ Николай Прохоркин Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Прохоркин отметил, что Роман Ротенберг живет хоккеем.

Нападающий в прошлом сезоне играл за СКА под руководством тренера.

– Ротенберг – фанатик хоккея?

– Да, он 100% живет хоккеем.

– Он больше менеджер тренерского штаба, чем непосредственно тренер?

– Честно, сложно сказать. Я ведь сыграл за СКА в том сезоне всего семь матчей. В регулярке больше был около команды, а в плей-офф уже была совершенно другая игра.

Ротенберг пытался больше ментально заряжать людей. Он присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству. Плюс проводил общее собрание для команды и разбирал соперника.

Но нужно смотреть непосредственно тренерскую кухню, чтобы понять, как они общаются между собой и какими идеями делятся, – сказал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.

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5 комментариев

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Аризона Койотис
Ментально заряжать - как Кашпировский воду заряжал?
+2
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Кирилл.С-Пб
От фанатиков всегда одни беды...
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maxhonda
... Проводил общие собрания команды и забирал соперников
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ARIGAMI ARIGAMI
Если Гвардиола надумает уйти из Сити, всегда есть самый универсальный тренер в мире Рома Ротенберг
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Классный руководитель
Лучшеб он воду заряжал, как Чумак в свое время
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