Прохоркин о СКА: «Ротенберг живет хоккеем. Он пытался ментально заряжать людей, присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству, разбирал соперника»
Николай Прохоркин отметил, что Роман Ротенберг живет хоккеем.
Нападающий в прошлом сезоне играл за СКА под руководством тренера.
– Ротенберг – фанатик хоккея?
– Да, он 100% живет хоккеем.
– Он больше менеджер тренерского штаба, чем непосредственно тренер?
– Честно, сложно сказать. Я ведь сыграл за СКА в том сезоне всего семь матчей. В регулярке больше был около команды, а в плей-офф уже была совершенно другая игра.
Ротенберг пытался больше ментально заряжать людей. Он присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству. Плюс проводил общее собрание для команды и разбирал соперника.
Но нужно смотреть непосредственно тренерскую кухню, чтобы понять, как они общаются между собой и какими идеями делятся, – сказал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.
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