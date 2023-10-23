Николай Прохоркин считает, что потолок зарплат в КХЛ должен расти.

– До сих пор убеждены, что потолок – лучшее, что случалось с ? Некоторые хоккеисты и агенты поспорят с этим, потому что он ограничивает ваши доходы.

– На мой взгляд, потолок – хорошая вещь, чтобы разгрузить другие команды. Но она не доведена до ума.

Во-первых, нужно делать ограничение на количество игроков в заявке. Чтобы у тебя не могло сидеть 40 человек на одностороннем контракте. 25 или, в крайнем случае, 27 человек – это все, что должно ездить с командой. Все остальные должны сидеть на двухсторонних контрактах и играть либо в , либо в .

Если сделать так, то уровень сразу же усреднится. Иначе получается, что у одних 40-50 человек в команде и они могут делать ротацию, а у других – 23 землекопа, которых даже некем заменить в случае травм. И тогда команды могут выигрывать не за счет свежести, а за счет мастерства.

Во-вторых, думаю, потолок зарплат должен потихонечку, но расти. Не говорю, что он должен каждый год вырастать на 100 миллионов. Как лига должна расти, так и потолок. Если лига хочет развиваться, то и потолок должен тянуться за ней, – сказал нападающий « » .

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline