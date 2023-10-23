Прохоркин о КХЛ: «Нужно ограничить количество игроков в заявке. Уровень сразу усреднится. Иначе у одних 40-50 человек, а у других – 23 землекопа»

Теги Сибирь КХЛ МХЛ ВХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс потолок зарплат Хоккей

Николай Прохоркин считает, что потолок зарплат в КХЛ должен расти.

– До сих пор убеждены, что потолок – лучшее, что случалось с КХЛ? Некоторые хоккеисты и агенты поспорят с этим, потому что он ограничивает ваши доходы.

– На мой взгляд, потолок – хорошая вещь, чтобы разгрузить другие команды. Но она не доведена до ума.

Во-первых, нужно делать ограничение на количество игроков в заявке. Чтобы у тебя не могло сидеть 40 человек на одностороннем контракте. 25 или, в крайнем случае, 27 человек – это все, что должно ездить с командой. Все остальные должны сидеть на двухсторонних контрактах и играть либо в ВХЛ, либо в МХЛ.

Если сделать так, то уровень сразу же усреднится. Иначе получается, что у одних 40-50 человек в команде и они могут делать ротацию, а у других – 23 землекопа, которых даже некем заменить в случае травм. И тогда команды могут выигрывать не за счет свежести, а за счет мастерства.

Во-вторых, думаю, потолок зарплат должен потихонечку, но расти. Не говорю, что он должен каждый год вырастать на 100 миллионов. Как лига должна расти, так и потолок. Если лига хочет развиваться, то и потолок должен тянуться за ней, – сказал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.

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11 комментариев

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Machine Head
Николай говорит разумные вещи , но все дело в том , КХЛ уже давно в ручном управлении. Там некому возразить и сделать жесткий регламент . Все боятся рот открыть- никто не хочет нажит себе врага . Один состав играет , а второй сидит на трибуне. Шапито да и только.
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shickana
Покусился на устои.
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genowayy
Все верно
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Ярославец75
Как запел когда из СКА шел.
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Bartez1986
Интересно, у кого это 40-50 человек? вице-президент ФХР, может, в курсе?
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Максим Столбов
Ох Николай, теперь ты на счётчике у Романа Борисовича и его окружения. Уберут же по тихому.
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Владислав Бондарчук
С такими заявлениями над аккуратно, а то ещё в пивную лигу отправят
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barbarian1991
Смотри, будешь правду-матку рубить, перестанут прощать грязные умышленные удары в колено.
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йозе марино
когда обиделся на бывшую))
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Персональные данные Номер 67327384
Слова не мальчика, но мужа
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Валерий Сергеевич
Ответ Bartez1986
Интересно, у кого это 40-50 человек? вице-президент ФХР, может, в курсе?
А ты не знаешь?
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