Прохоркин о КХЛ: «Хотелось бы защиты контрактов, чтобы менеджеры начали работать. А не давали игроку денег, через сезон расторгали его, и дальше – моя хата с краю»

Теги Сибирь КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс потолок зарплат Хоккей

Николай Прохоркин считает, что КХЛ стоит запретить переподписывать контракты.

– Этим летом очень много хоккеистов с тяжелыми контрактами переподписали их в сторону уменьшения. Стоит ли лиге запретить это делать?

– Думаю, стоит. Хотелось бы защиты контрактов. Иначе ты подписался на три года, отыграл один сезон, был расторгнут, а два других улетают куда-то в пустоту – это неправильно. Зачем тогда вообще подписывать на три года, если идет расторжение?

Хочется, чтобы менеджеры реально начали работать. А не «поехали ко мне», давали игроку денег, через сезон расторгали его, и дальше – моя хата с краю.

Плюс если и идет расторжение, то они должны входить в потолок, чтобы не было таких шальных подписаний. «О, давайте этого подпишем, он свободен. Возьмем его для красоты – забить баню народом». Понятно, что вряд ли получится сделать как в НХЛ, где выплачивают две трети контракта при выкупе. Но это будет правильно.

Тогда начнут развиваться и менеджеры, и те же скауты будут смотреть не только на статистику. Лига будет расти, если вместе с хоккеистами будут расти все остальные, – сказал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.

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2 комментария

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Serge Vendino
Он же только что Ротена хвалил
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Кавабунга Шреддоголовый
Ты ведь только что сказал, что Йозе Марино живёт хоккеем. Теперь же ты говоришь иначе. Определись уже
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