«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ по поводу штрафа Ларионова за критику судейства («Матч ТВ»)

Теги Торпедо судьи Игорь Ларионов Валерий Каменский КХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ о штрафе Игоря Ларионова.

В клуб не приходили документы из лиги по поводу штрафа главного тренера за критику арбитров, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в «Торпедо».

«В наш клуб не поступали никакие уведомления из КХЛ по поводу штрафа», – сказал источник.

Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский сообщил телеканалу, что у него нет информации о том, что Ларионов был оштрафован.

Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала Игоря Ларионова на 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5 Б).

На пресс-конференции после игры тренер заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».

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6 комментариев

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ROS#
Пусть Ананисимов свернёт его в трубочку и засунет себе..
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Матроскин52
Почта России в действии… А может решили замять? И не отвечать на письмо болельщиков?
+2
-1
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Руслан Х
Не видели — значит не было.🤷🏻‍♂️
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Знатный стахановец
Видать нарочным отправили. Дойдёт на днях... 🚶‍♂️
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цэсемьэр
КХЛ торопиться некуда, банкет в конце апреля😁
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Максим Столбов
Ещё по сериалу Бандитский Петербург понятно, что с Профессором лучше не связываться
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