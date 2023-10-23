«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ по поводу штрафа Ларионова за критику судейства («Матч ТВ»)
«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ о штрафе Игоря Ларионова.
В клуб не приходили документы из лиги по поводу штрафа главного тренера за критику арбитров, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в «Торпедо».
«В наш клуб не поступали никакие уведомления из КХЛ по поводу штрафа», – сказал источник.
Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский сообщил телеканалу, что у него нет информации о том, что Ларионов был оштрафован.
Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала Игоря Ларионова на 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5 Б).
На пресс-конференции после игры тренер заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
6 комментариев