«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ по поводу штрафа Ларионова за критику судейства («Матч ТВ»)

«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ о штрафе Игоря Ларионова.

В клуб не приходили документы из лиги по поводу штрафа главного тренера за критику арбитров, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в «Торпедо».

«В наш клуб не поступали никакие уведомления из КХЛ по поводу штрафа», – сказал источник.

Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский сообщил телеканалу, что у него нет информации о том, что Ларионов был оштрафован.

Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала Игоря Ларионова на 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5 Б).

На пресс-конференции после игры тренер заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».

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