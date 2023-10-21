Игорь Ларионов: «Большие игроки – Леброн Джеймс, Стеф Карри – имеют психологов. В «Ливерпуле» тоже работает человек. Мы не хотим отставать»

Теги Торпедо Ливерпуль Леброн Джеймс премьер-лига Англия НБА Игорь Ларионов КХЛ Стефен Карри Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов рассказал, что игроки «Торпедо» работают с психологом.

«Нужен ли психолог команде? У нас он есть. У нас была презентация в конце августа, за несколько дней до начала сезона, человека, который имеет высокую квалификацию, большой опыт. Несколько игроков работают со спортивным психологом.

Это огромная часть игры, сегодняшнего спортивного и развлекательного игро-кино-бизнеса. Колоссальное давление на этих ребят. СМИ, журналисты, комментарии. У них ещё нет этой толстой кожи, чтобы игнорировать комментарии, которые сыплются в их адрес. Они очень бодрые, когда читают о себе хорошее. Но начинают вянуть, когда о них говорят негативно. Очень важно иметь человека, который может разгрузить.

Я ребятам повторяю. Большие игроки – Леброн Джеймс, баскетболист «Лейкерс», Стеф Карри, который играет в «Голден Стэйт Уорриорс». Игроки сегодня имеют психологов. Если говорить о футболе, то в «Ливерпуле» человек работает, приходит два раза в неделю пообщаться с игроками, теми, кто хочет. Всегда открыта дверь.

Мы не хотим отставать, потому что понимаем: это часть бизнеса, часть давления. Ребята должны понимать, как на это реагировать, чтобы выходить свежими, без всяких забот. Выходить на то, чтобы делать игру.

Сегодня сказали перед матчем: когда ты улыбаешься, игра улыбается тебе. Мы не можем себя закапывать. При всех усилиях, которые команда показывает, нельзя никого упрекнуть в том, что они безразличны. Поэтому на первое место выходит та улыбка, та психология, которую мы хотим. Чтобы ребята могли как можно быстрее восстанавливаться, забыть то, что было вчера, делать новые вещи сегодня и готовиться к завтрашнему дню», – сказал Ларионов.

3 комментария

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Никита Самарин
Правильные слова, мелочей в большом спорте не бывает.
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Влад199
Очень большая симпатия Ларионову !!!! Красавчик ! Приятно когда люди весь свой опыт и умение передают ученикам ! Побольше бы таких как Ларионов Винер !!!! Если бы еще таких в политику !!! Во зажили бы ….
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ArizonaCactus
Лучший тренер в КХЛ! И Торпедо при нем стало самой зрелищной командой. Побольше бы таких умных людей в Российском спорте.
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