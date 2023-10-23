«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» (ТАСС)

«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ обратился в лигу с предложением провести домашний матч на стадионе «Нижний Новгород», сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», – сообщил источник.

7 января « » примет минское « ».

Предполагается, что на арене также пройдет матч Olimpbet Молодежной хоккейной лиги с участием «Чайки».

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 45 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород».

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию