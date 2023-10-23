«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» (ТАСС)

Теги Торпедо премьер-лига Россия Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ МХЛ Чайка Стадион Нижний Новгород Пари НН ТАСС Хоккей

«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ обратился в лигу с предложением провести домашний матч на стадионе «Нижний Новгород», сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», – сообщил источник.

7 января «Торпедо» примет минское «Динамо».

Предполагается, что на арене также пройдет матч Olimpbet Молодежной хоккейной лиги с участием «Чайки».

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 45 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород».

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Bob_Kolomb
Ответ Russ Ivan
Хорошая идея, будет аншлаг...
Согласен, вполне могут собрать полный стадион впервые с 2018го
+10
-2
+8
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Russ Ivan
Хорошая идея, будет аншлаг...
+8
-2
+6
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Иван Буренков
Давно пора проводить матчи КХЛ на таких стадионах,коль футбол самоустраняется FanID,нужно занимать нишу!
+5
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+5
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Bob_Kolomb
Ответ Юрий Тюкалкин
откажут. по причине "бла бла бла". ведь в стране не развивают спорт, а разваливают. как и интерес к нему
В Нижнем очень любят хоккей и вряд-ли правительство будет здесь палки в колёса вставлять, им самим этот не выгодно. Если не найдётся объективных причин, то наоборот, помогут с реализацией идеи
+3
0
+3
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Caniball
Ответ Russ Ivan
Хорошая идея, будет аншлаг...
Ну на счет аншлага - не уверен, а вот 20-25 тысяч собрать будет реально.
+2
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Юрий Тюкалкин
откажут. по причине "бла бла бла". ведь в стране не развивают спорт, а разваливают. как и интерес к нему
СКА ежегодно проводит пару матчей в сезоне зимой на Газпром-арене, это нормальная практика.
+1
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korysh
если будет аншлаг, то чем тогда этот матч будет принципиально отличаться от матчей РПЛ, где требуется FanID для прохода на этот стадион?
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VintDV
Интересно было бы... Может и остальные футбольные арены подтянутся....
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БолельщикСоСтажем
Это ж сколько льда надо по холодильникам наморозить
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bestttttttofthebest
Это очень крутая идея)
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Wiley Fox
Дебилизм чистой воды

7 января в России обычно Рождество и рождественские морозы

Можно ещё потом в прорубь с головой, как Костомаров. Снаряд же а одну воронку не попадает и никто больше не заболеет
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Матроскин52
Хорошая идея! Тысяч 20 точно придут… Зимняя классика!
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Bob_Kolomb
Ответ Caniball
Ну на счет аншлага - не уверен, а вот 20-25 тысяч собрать будет реально.
На домашние матчи октября билеты раскупили за 2-3 часа, для этого было достаточно одного поста с анонсом начала продаж в соцсетях Торпедо. А тут новогодние праздники, плюс грамотная работа маркетинга должны сыграть свою роль.
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Юрий Тюкалкин
Ответ Архитектор Мендисабаль
СКА ежегодно проводит пару матчей в сезоне зимой на Газпром-арене, это нормальная практика.
в Питере крыша, в Нижнем нет.
погоду не угадать.. а переносить, например, по причине -20, никто не будет.
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Юрий Тюкалкин
Ответ Bob_Kolomb
В Нижнем очень любят хоккей и вряд-ли правительство будет здесь палки в колёса вставлять, им самим этот не выгодно. Если не найдётся объективных причин, то наоборот, помогут с реализацией идеи
да я сам нижегородец. и люблю хоккей, и хожу когда есть возможность купить билет. а разлетаются очень быстро.
никто не знает, какая будет погода. а продавать билеты нужно за ранее.
хотя, Сибирь проводила матч ВХЛ, не помню город. а там холоднее, чем в Нижнем.
будем надеяться, что палки в колеса никто не будет вставлять, и сходим на такой праздник!!!
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