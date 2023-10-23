«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» (ТАСС)
«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе.
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ обратился в лигу с предложением провести домашний матч на стадионе «Нижний Новгород», сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
«Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», – сообщил источник.
7 января «Торпедо» примет минское «Динамо».
Предполагается, что на арене также пройдет матч Olimpbet Молодежной хоккейной лиги с участием «Чайки».
Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 45 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород».
На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
7 января в России обычно Рождество и рождественские морозы
Можно ещё потом в прорубь с головой, как Костомаров. Снаряд же а одну воронку не попадает и никто больше не заболеет
погоду не угадать.. а переносить, например, по причине -20, никто не будет.
никто не знает, какая будет погода. а продавать билеты нужно за ранее.
хотя, Сибирь проводила матч ВХЛ, не помню город. а там холоднее, чем в Нижнем.
будем надеяться, что палки в колеса никто не будет вставлять, и сходим на такой праздник!!!