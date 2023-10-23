Ротенберг поздравил «Нефтехимик» с 55-летием: «Желаю непрекращающегося прогресса, спортивных и финансовых успехов и процветания!»

Роман Ротенберг поздравил «Нефтехимик» с 55-летием.

«Хочу поздравить « » с 55-летним юбилеем! Совсем недавно мы играли в Нижнекамске и еще раз убедились, что город живет хоккеем, заполняя трибуны «Нефтехим Арены».

Не секрет, что в Нижнекамске тяжело приходится любому сопернику. Особенно хочу отметить внимание к воспитанию юных талантов – в детской спортивной школе непрестанно готовят мальчишек и девчонок к большому хоккейному пути.

Все эти годы «Нефтехимик» славился слаженной работой школы и главной команды . В клубе традиционно доверяют молодежи, благодаря чему воспитанники нижнекамского хоккея громко заявляют о себе не только в нашей лиге, но и на мировой арене.

Желаю «Нефтехимику» непрекращающегося прогресса, спортивных и финансовых успехов и процветания!» – написал первый вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг.