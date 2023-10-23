Ротенберг поздравил «Нефтехимик» с 55-летием: «Желаю непрекращающегося прогресса, спортивных и финансовых успехов и процветания!»
Роман Ротенберг поздравил «Нефтехимик» с 55-летием.
«Хочу поздравить «Нефтехимик» с 55-летним юбилеем! Совсем недавно мы играли в Нижнекамске и еще раз убедились, что город живет хоккеем, заполняя трибуны «Нефтехим Арены».
Не секрет, что в Нижнекамске тяжело приходится любому сопернику. Особенно хочу отметить внимание к воспитанию юных талантов – в детской спортивной школе непрестанно готовят мальчишек и девчонок к большому хоккейному пути.
Все эти годы «Нефтехимик» славился слаженной работой школы и главной команды КХЛ. В клубе традиционно доверяют молодежи, благодаря чему воспитанники нижнекамского хоккея громко заявляют о себе не только в нашей лиге, но и на мировой арене.
Желаю «Нефтехимику» непрекращающегося прогресса, спортивных и финансовых успехов и процветания!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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