Ротенберг поздравил «Нефтехимик» с 55-летием: «Желаю непрекращающегося прогресса, спортивных и финансовых успехов и процветания!»

Теги Нефтехимик СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Нефтехимик» с 55-летием.

«Хочу поздравить «Нефтехимик» с 55-летним юбилеем! Совсем недавно мы играли в Нижнекамске и еще раз убедились, что город живет хоккеем, заполняя трибуны «Нефтехим Арены».

Не секрет, что в Нижнекамске тяжело приходится любому сопернику. Особенно хочу отметить внимание к воспитанию юных талантов – в детской спортивной школе непрестанно готовят мальчишек и девчонок к большому хоккейному пути.

Все эти годы «Нефтехимик» славился слаженной работой школы и главной команды КХЛ. В клубе традиционно доверяют молодежи, благодаря чему воспитанники нижнекамского хоккея громко заявляют о себе не только в нашей лиге, но и на мировой арене.

Желаю «Нефтехимику» непрекращающегося прогресса, спортивных и финансовых успехов и процветания!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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5 комментариев

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bolshovandrey
Какие спортивные успехи с тобой? Стоит где-то появиться добротному игроку, его сразу сжирает система с берегов Невы
+3
0
+3
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Mohnatiy
...и почаще обыгрывать СКА ☝🏻
+1
0
+1
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J-12
в честь поздравления не забудь 55 игроков забрать
0
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Сергей Омиго
как бы этот поздравитель вратаря не увел,он просто так ни чего не делает
0
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0
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