Тренер «Сочи» по ОФП поднимал над собой диван, лежа на покрышке, которую на тросе тянул микроавтобус: «Пронин приехал на работу»

«Сочи» показал тренировку тренера по ОФП с диваном.

Клуб опубликовал ролик, на котором Николай Пронин поднимает над собой диван, лежа на покрышке, которую на тросе тянет за собой микроавтобус.

«Наш тренер по физподготовке Николай Палыч Пронин уже приехал на работу», – говорится в сообщении «Сочи».

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