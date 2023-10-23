Тренер «Сочи» по ОФП поднимал над собой диван, лежа на покрышке, которую на тросе тянул микроавтобус: «Пронин приехал на работу»

Теги Николай Пронин видео КХЛ Сочи Хоккей

«Сочи» показал тренировку тренера по ОФП с диваном.

Клуб опубликовал ролик, на котором Николай Пронин поднимает над собой диван, лежа на покрышке, которую на тросе тянет за собой микроавтобус.

«Наш тренер по физподготовке Николай Палыч Пронин уже приехал на работу», – говорится в сообщении «Сочи».

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3 комментария

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Габорик
Здесь могла бы быть шутка про лысого из браззерс :)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Montenegro Serbian
А что силу по другому не продемонстрируешь, обязательно нужно майку снять?)
Так пот же выделяется, футболка провоняется и намокнет, удобней без неё
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