Мамбеталиев о 5:3 с «Сочи»: «Было важно сдержать их и навязать свой хоккей. У нас это получилось»

Теги Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Сочи Хоккей

Галым Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над «Сочи» (5:3) в КХЛ.

«Настраивались после поражения на борьбу, на победу, на льду сегодня была именно команда. Играли неплохо, сдержали первую половину первого периода.

Просматривали соперника – очень быстрая, хорошая команда, молодые парни бегут. Нам было важно сдержать их и навязать свой хоккей. У нас это получилось», – сказал главный тренер «Барыса».

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