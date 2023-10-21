Мамбеталиев о 5:3 с «Сочи»: «Было важно сдержать их и навязать свой хоккей. У нас это получилось»

Галым Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над «Сочи» (5:3) в КХЛ.

«Настраивались после поражения на борьбу, на победу, на льду сегодня была именно команда. Играли неплохо, сдержали первую половину первого периода.

Просматривали соперника – очень быстрая, хорошая команда, молодые парни бегут. Нам было важно сдержать их и навязать свой хоккей. У нас это получилось», – сказал главный тренер « ».