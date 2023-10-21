Кокорев о 3:5 от «Барыса»: «У нас было очень много моментов. К сожалению, ошибки в обороне повлияли на исход игры»

Теги КХЛ Барыс Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Дмитрий Кокорев оценил поражение «Сочи» от «Барыса» (3:5) в КХЛ.

«Скажу так: до этого проиграли три игры, сегодня вышли, очень сильно хотели победить, побежали вперед. Мы играем в атакующий хоккей. Были небольшие провалы, где-то нас наказывали, но и у нас было очень много моментов.

Сегодня нам в каких-то моментах не повезло, мы не забивали, но забивали нам. Поэтому сказать про парней, что они не хотели победить, я не могу – все хотели, все старались. К сожалению, ошибки в обороне повлияли на исход игры», – сказал главный тренер «Сочи».

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