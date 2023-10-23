Скотт Уилсон: «Малкин всегда хорош. Он остается одним из самых мастеровитых игроков в НХЛ»
Скотт Уилсон поделился мнением о форварде Евгении Малкине.
В текущем сезоне НХЛ 37-летний Малкин набрал 8 (4+4) очков в 5 матчах.
«Я не смотрю много игр «Питтсбурга» из-за разницы во времени. Я иногда смотрю обзоры матчей. У «Питтсбурга» сейчас хорошая команда, им удалось заполучить лучшего защитника прошлого сезона Эрика Карлссона.
Что касается Малкина, то он хорош всегда. Он остается одним из самых мастеровитых игроков в лиге. Я не думаю, что могу назвать много игроков, которые стабильно проводят на пике сезон за сезоном», – сказал канадский форвард «Витязя» Скотт Уилсон, ранее выступавший за «Питтсбург».
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