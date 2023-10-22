Малкин забил 475-й гол в НХЛ – «Сент-Луису» после выхода со скамейки штрафников. У него 4+4 в 5 играх
Евгений Малкин забил «Сент-Луису» после выхода со скамейки штрафников.
«Питтсбург» уступил «Блюз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин продлил свою голевую серию до 4 игр. Сегодня он отличился в концовке первого периода сразу же после выхода со скамейки штрафников.
В 5 матчах в сезоне в активе 37-летнего Малкина стало 8 (4+4) очков при полезности «+1».
Сегодня Евгений (18:20, 2:59 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Добавим, что этот гол стал для Малкина 475-м в 1068 играх за карьеру в лиге.
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