Малкин забил 475-й гол в НХЛ – «Сент-Луису» после выхода со скамейки штрафников. У него 4+4 в 5 играх

Теги Питтсбург Сент-Луис Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забил «Сент-Луису» после выхода со скамейки штрафников.

«Питтсбург» уступил «Блюз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин продлил свою голевую серию до 4 игр. Сегодня он отличился в концовке первого периода сразу же после выхода со скамейки штрафников. 

В 5 матчах в сезоне в активе 37-летнего Малкина стало 8 (4+4) очков при полезности «+1». 

Сегодня Евгений (18:20, 2:59 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Добавим, что этот гол стал для Малкина 475-м в 1068 играх за карьеру в лиге. 

5 комментариев

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ogent
Молодец Женя! Нужно в этом сезоне забить 500-ую шайбу карьере!!! Но главное обойтись без травм.
+12
0
+12
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Forza
Сколько до рекорда Грецки?
+4
-1
+3
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Red Stoun
Ответ Forza
Сколько до рекорда Грецки?
Дух, в студию!
+1
0
+1
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HockeyMan
А у них там вратари, за секунды до выхода игрока, клюшкой не стучат что-ли по льду?)))
0
0
0
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