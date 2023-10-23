Евгений Малкин: «Питтсбургу» нужно начать играть лучше, умнее, жестче. Мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова»

Евгений Малкин выразил недовольство игрой «Питтсбурга» против «Сент-Луиса».

«Пингвинс» уступили «Блюз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В 5 играх сезона у команды 3 поражения. 25 октября клуб сыграет против «Далласа», 27 октября – с «Колорадо».

«Следующими в нашем расписании будут отличные команды. Нам лучше начать играть лучше. Играть умнее. Играть жестче. Время перегруппироваться.

Игра команды с шайбой? Три в два, два в одного, весь матч. Снова и снова. Мы бросаем с синей линии, они блокируют. Мы не возвращаем шайбу.

Нам нужно играть умнее. Кажется, мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Мы играем слишком рискованно.

Эта игра была просто плохой. Я расстроен», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Малкин забил 475-й гол в НХЛ – «Сент-Луису» после выхода со скамейки штрафников. У него 4+4 в 5 играх