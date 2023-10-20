Мичков забил 7-й гол в сезоне КХЛ. Форвард набрал 14 очков в 14 матчах за «Сочи»

Матвей Мичков забил седьмой гол в сезоне КХЛ.

«Сочи» уступил « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата .

18-летний нападающий забросил шайбу при игре в большинстве за две секунды до завершения третьего периода.

В этом матче форвард также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 51 секунду.

В общей сложности Мичков набрал 14 (7+7) очков в 14 матчах за « » в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из на правах аренды.