Мичков забил 7-й гол в сезоне КХЛ. Форвард набрал 14 очков в 14 матчах за «Сочи»

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Матвей Мичков забил седьмой гол в сезоне КХЛ.

«Сочи» уступил «Барысу» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

18-летний нападающий Матвей Мичков забросил шайбу при игре в большинстве за две секунды до завершения третьего периода.

В этом матче форвард также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 51 секунду.

В общей сложности Мичков набрал 14 (7+7) очков в 14 матчах за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.

5 комментариев

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rereg84
Какое же счастье, что Мичков в "Сочи", а не сидит и осваивает основы наших пердунов. Ну т.е. хоть как-то у него сравнимо с бедардом игра идёт, не совсем конечно, у того вообще по 20 мин. стабильно и плевать как он сыграл, но тут ему хотя-бы 15+ мин дают и игру в большинстве.
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Вадим Абдуллин
Очень даже круто, играй бы в топ клубе где есть тренер, в бомбардирской гонке бы даже поучаствовал, хотя время залезть в лидеры ещё есть
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Bulat89
Ответ rereg84
Какое же счастье, что Мичков в "Сочи", а не сидит и осваивает основы наших пердунов. Ну т.е. хоть как-то у него сравнимо с бедардом игра идёт, не совсем конечно, у того вообще по 20 мин. стабильно и плевать как он сыграл, но тут ему хотя-бы 15+ мин дают и игру в большинстве.
Демидова бы тоже освободить...
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rereg84
Ответ Bulat89
Демидова бы тоже освободить...
Меня просто радует - 7+7 в 14 ти матчах у 18-ти летнего игрока, радоваться нечего у комментатора. Да ладно! Представляешь как такие действия в НХЛ бы праздновали!
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rereg84
Ответ Вадим Абдуллин
Очень даже круто, играй бы в топ клубе где есть тренер, в бомбардирской гонке бы даже поучаствовал, хотя время залезть в лидеры ещё есть
Так он и так идёт по графику очко за матч. Там один Голдобин вырвался и всё.
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