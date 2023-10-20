Мичков забил 7-й гол в сезоне КХЛ. Форвард набрал 14 очков в 14 матчах за «Сочи»
Матвей Мичков забил седьмой гол в сезоне КХЛ.
«Сочи» уступил «Барысу» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
18-летний нападающий Матвей Мичков забросил шайбу при игре в большинстве за две секунды до завершения третьего периода.
В этом матче форвард также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 51 секунду.
В общей сложности Мичков набрал 14 (7+7) очков в 14 матчах за «Сочи» в нынешнем сезоне. Форвард перешел в команду из СКА на правах аренды.
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