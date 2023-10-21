Щитов о детском хоккее: «Родители матерятся на трибунах, тренеры орут на детей. В итоге получаются не мужчины и личности, а жестокие, озлобленные, забитые люди с психологической травмой»

Теги Никита Щитов КХЛ детский хоккей Хоккей

Никита Щитов высказался о проблемах детского хоккея в России.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

«Сейчас уезжают, чтобы развиваться. Очень много коррупции в хоккее, и никто не хочет ничего менять, потому что эта система для кого-то выгодна. Вот с этим нужно бороться. Сделать ограничения на выезд – самое простое, но нужно начинать с детского хоккея, это основа основ. Один игрок уедет – но мы будем знать, что на его место есть десять других.

У нас огромная страна, и скауты должны искать во всех регионах. Но, как правило, скауты в клубах стараются привозить не талантливых игроков, а тех, у кого папа имеет большие деньги. Родители матерятся на трибунах, безобразно себя ведут, тренеры орут на детей. В итоге получаются не мужчины и личности в хоккее, а жестокие, озлобленные, забитые люди с психологической травмой в спорте. Поэтому нужно начинать совсем с другого.

Но, думаю, мои слова никто не услышит и никакая работа в этом направлении проводиться не будет. В ФХР скажут, что придумали законы и построили катки, а все остальное забудут. Это самое печальное для меня и хоккейных специалистов, которые все понимают», – сказал бывший защитник клубов КХЛ

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wayne Gretzky 99
Все правильно сказал.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Miknik
Все об этом знают, но ничего не делают. Это же хоккей, там бьют и .т.д..
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джульетта Джульетта
Нещадно поддерживаю каждый абзац!
Про орущих и матерящихся тренеров есть типичный пример хорошей документалки (тренер "Трактора" Медведев) под названием "Уральское дерби" (2021)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadoniy
Потому что уважать надо не только младшим старших, а всем всех. Описанное Щитовым поведение части родителей и тренеров - это же не только в спорте. Да и по сути это следствие воспитания, ценностей и всего того, что входит в понятие "картина мира".
Запреты вообще штука малоэффективная. Запретят писать об НХЛ - меньше людей пойдут заниматься хоккеем. Запретят выезд - опять же меньше детей родители поведут заниматься хоккеем. Хоккей - это не обязательная жизненная потребность, чтобы им можно было шантажировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dooomer
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Ну вот Каменский, Кожевников и Матыцин не правильно говорят. У них язык с костями?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий