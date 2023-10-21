Щитов о детском хоккее: «Родители матерятся на трибунах, тренеры орут на детей. В итоге получаются не мужчины и личности, а жестокие, озлобленные, забитые люди с психологической травмой»
Никита Щитов высказался о проблемах детского хоккея в России.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».
«Сейчас уезжают, чтобы развиваться. Очень много коррупции в хоккее, и никто не хочет ничего менять, потому что эта система для кого-то выгодна. Вот с этим нужно бороться. Сделать ограничения на выезд – самое простое, но нужно начинать с детского хоккея, это основа основ. Один игрок уедет – но мы будем знать, что на его место есть десять других.
У нас огромная страна, и скауты должны искать во всех регионах. Но, как правило, скауты в клубах стараются привозить не талантливых игроков, а тех, у кого папа имеет большие деньги. Родители матерятся на трибунах, безобразно себя ведут, тренеры орут на детей. В итоге получаются не мужчины и личности в хоккее, а жестокие, озлобленные, забитые люди с психологической травмой в спорте. Поэтому нужно начинать совсем с другого.
Но, думаю, мои слова никто не услышит и никакая работа в этом направлении проводиться не будет. В ФХР скажут, что придумали законы и построили катки, а все остальное забудут. Это самое печальное для меня и хоккейных специалистов, которые все понимают», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Про орущих и матерящихся тренеров есть типичный пример хорошей документалки (тренер "Трактора" Медведев) под названием "Уральское дерби" (2021)
Запреты вообще штука малоэффективная. Запретят писать об НХЛ - меньше людей пойдут заниматься хоккеем. Запретят выезд - опять же меньше детей родители поведут заниматься хоккеем. Хоккей - это не обязательная жизненная потребность, чтобы им можно было шантажировать.