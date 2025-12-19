  • Спортс
  • Поляков о книгах: «Больше всего цепляет Айн Рэнд – прочитал «Мы живые», читаю «Источник». Выделю «Атомные привычки» и «Финиша не существует» – они сформировали мое мышление на 40%»
Поляков о книгах: «Больше всего цепляет Айн Рэнд – прочитал «Мы живые», читаю «Источник». Выделю «Атомные привычки» и «Финиша не существует» – они сформировали мое мышление на 40%»

Матвей Поляков рассказал о прочитанных книгах.

Нападающий СКА Матвей Поляков рассказал об интересе к чтению книг.

– Вы ведь и сами пишете на английском в своих соцсетях. Зачем?

– Тяжело ответить на этот вопрос. В одной из последних историй я написал про Лутфуллина «Stay hard», то есть «Оставайся жестким».

Это фраза Дэвида Гоггинса. Недавно мы с Игнатом прочли две его книги «Меня не сломать» и «Финиша не существует». Этот автор во многом меняет твое сознание, ты узнаёшь себя в его словах и в какой-то момент начинаешь говорить его языком.

Я подсадил Игната на книги. Теперь он может сказать мне о том, что сейчас читает, и я добавляю эту книгу себе в заметки.

– Вы с детства любите читать?

– Меня много раз заставляли читать нашу классику, которую все должны знать, но в детстве я это ненавидел.

Просто в один момент ко мне пришло понимание, что мне хочется знаний. В первый сезон МХЛ мне посоветовали произведение Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», я прочитал его и понял, что люблю книги! (улыбается)

– Сколько книг вы прочли с тех пор?

– 30-35. Я познакомился с искусством зарубежных писателей, и они мне очень нравятся.

Больше всего цепляет Айн Рэнд. Недавно прочитал одну из ее последних книг «Мы живые», сейчас читаю «Источник». Ее философский подход мне очень близок, нахожу в нем мотивацию и воодушевление.

В жанрах я больше склонен к спортивной психологии, потому что это тот аспект, который можно вечно улучшать. Нужно быть ментально устойчивым, чтобы находить в себе силы даже тогда, когда ты не можешь или не хочешь их находить.

Из всех книг в этой сфере выделю «Атомные привычки» и «Финиша не существует» – они сформировали мое мышление примерно на 40%.

Еще мне понравился «Разум чемпионов», но он написан сухими фактами, и «Наследие. 15 уроков лидерства от All Blacks, самой успешной спортивной команды в мире», в которой рассказывают о подходе команды из американского футбола, которая выиграла больше 70% всех матчей, – сказал Матвей Поляков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт МХЛ
