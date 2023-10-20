Быков об отъезде молодежи: «Пропаганде хоккея в России нужно уделять больше времени. СМИ должны в большей степени говорить о КХЛ, сейчас перевес в сторону НХЛ, это неправильно»

Теги ФХР Вячеслав Быков НХЛ Владимир Путин КХЛ Министерство спорта России детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Быков высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

Ранее президент России Владимир Путин попросил Минспорт и ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Нужно подходить серьезно к этой теме. Мы больше времени должны уделять пропаганде хоккея в нашей стране. В НХЛ кто-то комментирует происходящее в КХЛ?

– Нет.

– Многие даже не знают, что существует такая лига. Почему мы должны пиарить их чемпионат? СМИ в большей степени должны говорить о КХЛ, а сейчас перевес в сторону американского чемпионата, и это неправильно.

Вся информация от вас идет к детям и родителям, которые потом уходят от нас. Нужно брать интервью у детских тренеров, узнавать, как идут дела в той среде. Востребованность наших хоккеистов за границей появляется из-за их игры в КХЛ. Наши тренерские кадры способны доводить спортсменов до высшего уровня.

Мы должны пропагандировать то, что наша подготовка находится на высоком уровне. Для чего родителям везти детей за рубеж, когда наши тренеры могут качественно работать?

Важно, чтобы ребенок получил не только хоккейное образование, но и общее – закончил школу. Никто не может дать гарантию, что подросток станет игроком КХЛ или НХЛ. Воспитание человека через хоккей также важный процесс, ведь если человек не пробился и не получил образование – что делать?

По словам президента, есть те, кто хочет обогатиться за счет других. Министерство спорта, ФХР выдают лицензии агентам, перед получением нужно же пройти определенные тестирования.

Хороший агент – образованный человек и должен будет относиться с пониманием к людям, с которыми строит отношения. И все цивилизованные, контрактные взаимоотношения должны быть равноправными, отрегулированы между спортивными чиновниками стран, уважая при этом интересы лиги, федерации, клубов, игроков и болельщиков, которые хотят видеть, поддерживать и идентифицироваться со своими любимцами – игроками, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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7 комментариев

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FinishedBreakfast
Откуда Вячеслав Быков (63 года, живёт в Швейцарии) знает, о чём в российских СМИ и соцсетях пишут чаще?
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Дмитрий Дашковский
Ответ Вячеславу Быкову НХЛ была есть и будет сильнейшей лигой мира, НХЛ интереснее НХЛ живее НХЛ это и хоккей и шоу и всё НХЛ это интерес поэтому не трогайте хоккей это единственное что осталось в спорте россии
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Дмитрий Дашковский
КХЛ до НХЛ как до Луны не трогайте пацанов если человек хочет уехать он должен уехать
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dosatuy
Да понятно НХЛ лучше но туда пробиться единицы только могут и приходится болтаться в автобусах за гроши в АХЛ.
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Михаил Опякин
Неужели Соловьёв, Киселёв и тд будут рассказывать о хоккее?
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ZaharPetrovicUralez
Какой-то сюр. Живущий в недружественной стране гражданин учит живущих в нашей стране граждан.
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Костя Кот
Ответ FinishedBreakfast
Откуда Вячеслав Быков (63 года, живёт в Швейцарии) знает, о чём в российских СМИ и соцсетях пишут чаще?
читает тыртырнэт
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