Быков об отъезде молодежи: «Пропаганде хоккея в России нужно уделять больше времени. СМИ должны в большей степени говорить о КХЛ, сейчас перевес в сторону НХЛ, это неправильно»

Вячеслав Быков высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

Ранее президент России Владимир Путин попросил Минспорт и ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Нужно подходить серьезно к этой теме. Мы больше времени должны уделять пропаганде хоккея в нашей стране. В НХЛ кто-то комментирует происходящее в ?

– Нет.

– Многие даже не знают, что существует такая лига. Почему мы должны пиарить их чемпионат? СМИ в большей степени должны говорить о КХЛ, а сейчас перевес в сторону американского чемпионата, и это неправильно.

Вся информация от вас идет к детям и родителям, которые потом уходят от нас. Нужно брать интервью у детских тренеров, узнавать, как идут дела в той среде. Востребованность наших хоккеистов за границей появляется из-за их игры в КХЛ. Наши тренерские кадры способны доводить спортсменов до высшего уровня.

Мы должны пропагандировать то, что наша подготовка находится на высоком уровне. Для чего родителям везти детей за рубеж, когда наши тренеры могут качественно работать?

Важно, чтобы ребенок получил не только хоккейное образование, но и общее – закончил школу. Никто не может дать гарантию, что подросток станет игроком КХЛ или НХЛ. Воспитание человека через хоккей также важный процесс, ведь если человек не пробился и не получил образование – что делать?

По словам президента, есть те, кто хочет обогатиться за счет других. Министерство спорта, ФХР выдают лицензии агентам, перед получением нужно же пройти определенные тестирования.

Хороший агент – образованный человек и должен будет относиться с пониманием к людям, с которыми строит отношения. И все цивилизованные, контрактные взаимоотношения должны быть равноправными, отрегулированы между спортивными чиновниками стран, уважая при этом интересы лиги, федерации, клубов, игроков и болельщиков, которые хотят видеть, поддерживать и идентифицироваться со своими любимцами – игроками, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.