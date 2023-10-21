Кожевников за ограничение отъезда молодых хоккеистов за границу: «Давно пора. Что там делать? Это все остатки 90-х, надо и родителей воспитывать»

Теги ФХР НХЛ Государственная дума КХЛ Александр Кожевников Канадская хоккейная лига Министерство спорта России USHL детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников поддержал ограничение отъезда молодых хоккеистов за границу.

Сегодня стало известно, что Министерство спорта РФ и Государственная дума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»

«Конечно, правильное решение. Давно пора. Что там делать? Мы их воспитываем, а они туда уезжают. Надо вводить какие-то акты, надо этим заниматься. Зачем мы теряем в год по 50 человек? Это все остатки 90-х.

Родители воспитывают и настраивают, что там лучше. Надо заниматься воспитанием родителей в том числе. Введение актов, регулирующих отъезд молодых спортсменов за границу, пойдет на пользу российскому спорту.

Это надо было сделать давно. Назрело уже. Все. Предел», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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8 комментариев

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Cruel Snake
Воспитатель #### люди сами разберутся что им делать
+16
-1
+15
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Maxim Shumov
Это все просто безумие какое-то. Господа из-за границы будут теперь запирать спортсменов в ске и цске. Страшно представить, какие будут репрессии в отношении желающих уехать в НХЛ.
+9
-1
+8
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Игорь Новиков
Всю жизнь прожил в изоляции и хочет того же для других.
+8
-1
+7
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greedy
Ответ Михаил Опякин
Ай да в 80-е, пацаны
Это ещё будет очень неплохой вариант. Эти гондурасы нас в 30е гонят.
+7
0
+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Точно! Вернёмся в 70-е и будем петь всем про загнивающий запад!
Забыл опохмелиться перед тем, как ляпнул
+3
0
+3
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Ебздрогыч
К батарее приковывать? И угрожать уголовной ответственностью для родителей если сбежишь? Количество бреда увеличивается в геометрической прогрессии
+3
0
+3
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Михаил Опякин
Ай да в 80-е, пацаны
0
0
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topsatan
Ответ greedy
Это ещё будет очень неплохой вариант. Эти гондурасы нас в 30е гонят.
До нашей эры
0
0
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