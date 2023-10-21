Кожевников за ограничение отъезда молодых хоккеистов за границу: «Давно пора. Что там делать? Это все остатки 90-х, надо и родителей воспитывать»
Александр Кожевников поддержал ограничение отъезда молодых хоккеистов за границу.
Сегодня стало известно, что Министерство спорта РФ и Государственная дума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»
«Конечно, правильное решение. Давно пора. Что там делать? Мы их воспитываем, а они туда уезжают. Надо вводить какие-то акты, надо этим заниматься. Зачем мы теряем в год по 50 человек? Это все остатки 90-х.
Родители воспитывают и настраивают, что там лучше. Надо заниматься воспитанием родителей в том числе. Введение актов, регулирующих отъезд молодых спортсменов за границу, пойдет на пользу российскому спорту.
Это надо было сделать давно. Назрело уже. Все. Предел», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Забыл опохмелиться перед тем, как ляпнул