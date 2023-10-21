Каменский о регулировании выезда молодых хоккеистов за границу: «Как это будет мешать развиваться? Никто не будет ничего запрещать. У нас свободная страна»

Сегодня стало известно, что спорта РФ и дума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в России разработают правовые акты, регулирующие отъезд молодых хоккеистов за границу.

«Я положительно к этому отношусь. Нужно сделать все по закону, все правильно, чтобы это было всем ясно и понятно. Будет ли это мешать хоккеистам развиваться? Как это будет мешать развиваться? Никто не будет ничего запрещать.

У каждого человека есть свой выбор. У нас свободная страна. Просто сделают определенные правила, по которым они смогут уезжать, и все», – сказал вице-президент КХЛ.