Каменский о регулировании выезда молодых хоккеистов за границу: «Как это будет мешать развиваться? Никто не будет ничего запрещать. У нас свободная страна»

Теги Валерий Каменский КХЛ Министерство спорта России детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Сегодня стало известно, что Министерство спорта РФ и Государственная дума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в России разработают правовые акты, регулирующие отъезд молодых хоккеистов за границу.

«Я положительно к этому отношусь. Нужно сделать все по закону, все правильно, чтобы это было всем ясно и понятно. Будет ли это мешать хоккеистам развиваться? Как это будет мешать развиваться? Никто не будет ничего запрещать.

У каждого человека есть свой выбор. У нас свободная страна. Просто сделают определенные правила, по которым они смогут уезжать, и все», – сказал вице-президент КХЛ.

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12 комментариев

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maxhonda
У нас свободная страна. Захотели - запретили выезд, не захотели - не запретили... Сегодня вот захотели...
+15
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+15
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kutavlik
У нас свободная страна, как из Кремля скажут, так и будет!!! А все, кто не согласен - иноагенты!!!!
+6
0
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
В свободной стране разрешается свобода слова и свобода мысли. Это не про Россию.
Побухтят и забудут про это. Уезжали и будут уезжать и слава богу
+4
0
+4
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weaverpro
Какую страну имеет ввиду Валера?
+3
0
+3
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Гумберт Гумберт
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения
+1
0
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Baik15
Может он в какой-то другой стране живет
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Иван Буренков
Очередное бурление "экспертов", а закончится всë как обычно - чиновники не сделают ничего реально действующего положительного, хоккеисты будут уезжать, т.к. только в конкуренции возможно развитие ( а у нас никто не захочет этого делать, к сожалению)
+1
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Melnikov1968
Да ладно, кроме запретов и ограничений ничего толкового придумать не сможете. Как обычно идёт неистовая борьба со следствием, а не с причиной. Россия прекрасная страна, но управляют ей кучка бывших халдеев.
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Bobby Clarke
Старший лейтенант Каменский взял вверх над обладателем Кубка Стэнли Каменским.
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Matador
наивный какой :)
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Togliattinec
Ответ Сергей Фетисов
А где такая страна?Везде есть цензура и власть права.
В какой стране запрещен выезд?
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