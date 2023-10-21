Владимир Крикунов: «Не думаю, что запрет сильно повлияет на отъезд молодых игроков. Ну выедет он с родителями туда, потом там останется»

Владимир Крикунов прокомментировал планы по ограничению отъезда хоккеистов.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

– Не стреляем ли сами себе в ногу?

– Я даже не знаю. Тут же все равно так не сделать никак. Ну выедет он с родителями туда, потом там останется. Не думаю, что этот запретный акт сильно повлияет на отъезд молодых игроков.

– Не повлияет ли это на мотивацию? Мне кажется, мечта любого хоккеиста уехать в НХЛ.

– Ну да. Но я думаю, что они рано едут туда, поэтому их там много пропадает. Туда надо ехать немножко позже, когда ты будешь уже иметь свое видение на хоккей, на собственную игру. Они едут не состоявшимися.

Если повезет, попадут под хорошего тренера, слава богу. А если нет, то их могут просто загубить. Причем даже взрослого хоккеиста иногда так ломают, что делают из него непонятно что. Надо немножко позже ехать. Молодыми они уезжают и потом пропадают как хоккеисты. Единственное, что язык выучат.

– В каком возрасте оптимально уезжать в НХЛ?

– По-разному. Нападающие в 21, защитники в 22 года, – сказал заслуженный тренер России.