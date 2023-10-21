Быков о мерах ограничения отъезда хоккеистов: «Цель – создать условия, при которых у родителей не было бы стимула отправлять юных игроков за рубеж»
Вячеслав Быков прокомментировал слова Олега Матыцина об отъезде хоккеистов.
Министр спорта РФ предложил разработать меры против отъезда молодых хоккеистов за границу.
«Цель – создать условия, при которых наши юные хоккеисты развивались бы в нашей стране, и у родителей не было стимула отправлять их за рубеж. Наши тренеры хорошо работают. Если мы видим, что идет спрос на наших игроков в североамериканских или европейских лигах, значит качество наших ребят соответствует международному уровню.
Но правовые аспекты действительно надо урегулировать. Задача министерства спорта и ФХР разобраться в ситуации с деятельностью агентов и ее регламентировать. Хорошо, что наши руководители в лице Олега Матыцина взяли это на контроль. Уверен, что теперь все будет регламентировано», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Госдума запретит выезд спортсменам старше 17 лет без огромной финансовой компенсации.
Хоккеисты и их родители уезжать будут в 12-14 летнем возрасте и миграция усилится.