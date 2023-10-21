Быков о мерах ограничения отъезда хоккеистов: «Цель – создать условия, при которых у родителей не было бы стимула отправлять юных игроков за рубеж»

Теги Вячеслав Быков КХЛ Олег Матыцин Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал слова Олега Матыцина об отъезде хоккеистов.

Министр спорта РФ предложил разработать меры против отъезда молодых хоккеистов за границу. 

«Цель – создать условия, при которых наши юные хоккеисты развивались бы в нашей стране, и у родителей не было стимула отправлять их за рубеж. Наши тренеры хорошо работают. Если мы видим, что идет спрос на наших игроков в североамериканских или европейских лигах, значит качество наших ребят соответствует международному уровню.

Но правовые аспекты действительно надо урегулировать. Задача министерства спорта и ФХР разобраться в ситуации с деятельностью агентов и ее регламентировать. Хорошо, что наши руководители в лице Олега Матыцина взяли это на контроль. Уверен, что теперь все будет регламентировано», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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6 комментариев

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Игнатий Вдовиченко
Просто отмените загранпспорта, чего уж там
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Роман Коваленко
"Цель – создать условия, при которых наши юные хоккеисты развивались бы в нашей стране, и у родителей не было стимула отправлять их за рубеж."

Госдума запретит выезд спортсменам старше 17 лет без огромной финансовой компенсации.
Хоккеисты и их родители уезжать будут в 12-14 летнем возрасте и миграция усилится.
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Рома Ромео
Кошмар. Куда мы катимся?
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SuperDubina
Там чуть повыше об условиях уже позаботились :)
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