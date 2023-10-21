Вячеслав Быков прокомментировал слова Олега Матыцина об отъезде хоккеистов.

Министр спорта РФ предложил разработать меры против отъезда молодых хоккеистов за границу.

«Цель – создать условия, при которых наши юные хоккеисты развивались бы в нашей стране, и у родителей не было стимула отправлять их за рубеж. Наши тренеры хорошо работают. Если мы видим, что идет спрос на наших игроков в североамериканских или европейских лигах, значит качество наших ребят соответствует международному уровню.

Но правовые аспекты действительно надо урегулировать. Задача министерства спорта и ФХР разобраться в ситуации с деятельностью агентов и ее регламентировать. Хорошо, что наши руководители в лице Олега Матыцина взяли это на контроль. Уверен, что теперь все будет регламентировано», – сказал бывший главный тренер сборной России.