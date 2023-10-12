Владимир Крикунов: «СКА только вкатывается, состав у них хороший, но нужно время. Важно притереться, определиться с тройками, они идут по принципу ЦСКА»

Владимир Крикунов поделился мыслями о выступлении СКА на старте сезона.

Вчера СКА потерпел поражение от « » (2:3). Клуб из Ярославля идет на первом месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

« уже не первый год работает в Ярославле. Он нормальный тренер, команду подготовил, настроил, сейчас «Локомотив» начал играть на результат, вышел в лидеры.

СКА только вкатывается, состав у армейцев хороший, но им нужно время. Важно притереться, определиться с тройками, они идут по принципу . Эти команды с такими составами свое еще возьмут и доберут, в этом не стоит сомневаться», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.