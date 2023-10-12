Владимир Крикунов: «СКА только вкатывается, состав у них хороший, но нужно время. Важно притереться, определиться с тройками, они идут по принципу ЦСКА»
Владимир Крикунов поделился мыслями о выступлении СКА на старте сезона.
Вчера СКА потерпел поражение от «Локомотива» (2:3). Клуб из Ярославля идет на первом месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Игорь Никитин уже не первый год работает в Ярославле. Он нормальный тренер, команду подготовил, настроил, сейчас «Локомотив» начал играть на результат, вышел в лидеры.
СКА только вкатывается, состав у армейцев хороший, но им нужно время. Важно притереться, определиться с тройками, они идут по принципу ЦСКА. Эти команды с такими составами свое еще возьмут и доберут, в этом не стоит сомневаться», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
В целом хоккейный бомонд как-то очень лоялен к Ротенбергу.
Что касается состава СКА, ну и как можно сравнивать СКА Быкова или Знарка с этим набором игроков?
Да, даже по прошлому году, тут и близко нет ни Гусевых, ни Яшкиных. Мичкова и того нет.
Может тут роль тренера как раз?!
В одной команде они есть, а в другой его просто нет?!