Владимир Крикунов: «СКА только вкатывается, состав у них хороший, но нужно время. Важно притереться, определиться с тройками, они идут по принципу ЦСКА»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Игорь Никитин Владимир Крикунов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов поделился мыслями о выступлении СКА на старте сезона.

Вчера СКА потерпел поражение от «Локомотива» (2:3). Клуб из Ярославля идет на первом месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Игорь Никитин уже не первый год работает в Ярославле. Он нормальный тренер, команду подготовил, настроил, сейчас «Локомотив» начал играть на результат, вышел в лидеры.

СКА только вкатывается, состав у армейцев хороший, но им нужно время. Важно притереться, определиться с тройками, они идут по принципу ЦСКА. Эти команды с такими составами свое еще возьмут и доберут, в этом не стоит сомневаться», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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13 комментариев

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Roman Kostyuchenko
видимо ещё не все впадины вылизал Роттенбергу
+14
-1
+13
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ygcn5c2ty9
столько команд хороших ярких, а они всё вылизывает ске, которая идет 9 на западе
+12
0
+12
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Михаил Опякин
Как они притираться будут, если каждую неделю состав меняется в результате обменов?
+4
0
+4
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Roman Kostyuchenko
видимо ещё не все впадины вылизал Роттенбергу
Его Кожевников опережает всегда,всё таки помоложе . А деду уже ,что остаётся.
+4
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цэсемьэр
ключевое: Никитин - нормальный тренер.., а не этот клоун😆
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Александр Василич
Ответ Ruscello
Дорогой ЦСКА… если и дорогой, то в противоположном направлении. В целом хоккейный бомонд как-то очень лоялен к Ротенбергу. Что касается состава СКА, ну и как можно сравнивать СКА Быкова или Знарка с этим набором игроков? Да, даже по прошлому году, тут и близко нет ни Гусевых, ни Яшкиных. Мичкова и того нет.
Не к Ротенбергу бомонд лоялен, а к его знакомому, а также родственникам. Называйте вещи своими именами)
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Виталий Кошкин
Нет у ротенберга никаких принципов.
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sd4fmwrvz8
Кто нибудь уймите уже старика
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Ruscello
Дорогой ЦСКА… если и дорогой, то в противоположном направлении.
В целом хоккейный бомонд как-то очень лоялен к Ротенбергу.
Что касается состава СКА, ну и как можно сравнивать СКА Быкова или Знарка с этим набором игроков?
Да, даже по прошлому году, тут и близко нет ни Гусевых, ни Яшкиных. Мичкова и того нет.
0
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владимир локотко
крикунов породнился с ротенбергом. не понимает,что люди хохочат!
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Костя Кот
ну вот йозе и будет весь сезон с тройками определяться, а потом скажет, что просто на выезде всегда играли на плохом льду.
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Сергей Омиго
Ска сейчас как красная тряпка для быка,все против них,пора дедушке перебиратся к народу или ему еще чегото не хватает
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Caniball
Почему в Спартаке Голдобин, Морозов и Порядин, которые до этого никогда не играли вместе за 18 матчей набирают 70 очков на троих, а в СКА, игроки которого раза в 2 каждый получает больше этих трех, должны присмотреться и притереться к друг другу?!
Может тут роль тренера как раз?!
В одной команде они есть, а в другой его просто нет?!
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