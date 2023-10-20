Кравец о 3:5 от «Лады»: «Играть сто процентов можем лучше. Подвели неоправданные удаления, много пропускаем»

Теги Авангард Лада КХЛ Михаил Кравец Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча «Авангарда» с «Ладой» (3:5).

«По-прежнему на выезде у нас не получается игра так, как хотелось бы, в отличие от домашних матчей. Сегодня опять подвели неоправданные удаления, много пропускаем.

В большинстве опять пропускаем, ни в коем случае не должно быть такого. Играть сто процентов можем лучше. Соперник нас наказал за удаления.

В принципе, боролись, забили третий гол хороший, почти догнали соперника, потом уже рисковали. Надо лучше играть второй период.

Повлиял ли на игру быстрый гол Буше? Когда ты забиваешь первым, это должно помогать и в уверенности, и в собранности. Все делать первыми – это самое важное. К сожалению, не всегда это работает», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Авангард» уступил в двух играх подряд – «Ладе» и «Витязю». Команда проиграла вторые периоды с общим счетом 1:7

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3 комментария

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sokolok
Утомил ты уже
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Алмаз Орозов
Тренера в отставку.
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Александр Колосов
То, что в большинстве пропускать нельзя, это и так очевидно. Что можем играть лучше, ну само собой, у нас состав явно не слабее, чем у Витязя или Лады. Не тренер, а капитан очевидность прям. Кравец, спасибо за работу, но пора на выход
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