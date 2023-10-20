Кравец о 3:5 от «Лады»: «Играть сто процентов можем лучше. Подвели неоправданные удаления, много пропускаем»

Михаил Кравец высказался после матча «Авангарда» с «Ладой» (3:5).

«По-прежнему на выезде у нас не получается игра так, как хотелось бы, в отличие от домашних матчей. Сегодня опять подвели неоправданные удаления, много пропускаем.

В большинстве опять пропускаем, ни в коем случае не должно быть такого. Играть сто процентов можем лучше. Соперник нас наказал за удаления.

В принципе, боролись, забили третий гол хороший, почти догнали соперника, потом уже рисковали. Надо лучше играть второй период.

Повлиял ли на игру быстрый гол ? Когда ты забиваешь первым, это должно помогать и в уверенности, и в собранности. Все делать первыми – это самое важное. К сожалению, не всегда это работает», – сказал главный тренер « » .

«Авангард» уступил в двух играх подряд – «Ладе» и «Витязю». Команда проиграла вторые периоды с общим счетом 1:7