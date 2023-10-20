«Авангард» уступил в двух играх подряд – «Ладе» и «Витязю». Команда проиграла вторые периоды с общим счетом 1:7

«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила «Ладе» (3:5) в игре Фонбет чемпионата .

В прошлом матче « » проиграл «Витязю» (2:5).

Отметим, что в двух матчах «Авангард» уступал во вторых периодах: 0:4 «Витязю» и 1:3 – «Ладе». При этом в обеих играх команда выигрывала первые периоды.

«Авангард» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 играх.