«Авангард» уступил в двух играх подряд – «Ладе» и «Витязю». Команда проиграла вторые периоды с общим счетом 1:7
«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравца уступила «Ладе» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче «Авангард» проиграл «Витязю» (2:5).
Отметим, что в двух матчах «Авангард» уступал во вторых периодах: 0:4 «Витязю» и 1:3 – «Ладе». При этом в обеих играх команда выигрывала первые периоды.
«Авангард» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 играх.
8 побед в 10-ти домашних матчах.
2 победы в 9-ти гостевых матчах.
Может Шлеменко помощником назначить?
Игра смотрится просто убого. Хотя наверно в этом Хартли и Крылов виноваты. Один показал как на самом деле нужно управлять клубов, второй как нужно управлять командой. Мы понимаешь и привыкли к хорошему. А вот нынешние руководители и тренер возвращают нас в докрыловские времена. Эххх