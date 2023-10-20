«Авангард» уступил в двух играх подряд – «Ладе» и «Витязю». Команда проиграла вторые периоды с общим счетом 1:7

Теги Авангард Лада КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила «Ладе» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче «Авангард» проиграл «Витязю» (2:5).

Отметим, что в двух матчах «Авангард» уступал во вторых периодах: 0:4 «Витязю» и 1:3 – «Ладе». При этом в обеих играх команда выигрывала первые периоды.

«Авангард» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 играх.

14 комментариев

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Александр Ивашенцев
какое позорище, слов нет просто
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Ermakk
Господин Кравец, ваш выход....
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Сергей Михалюк
К Курьянову как менеджеру все больше и больше вопросов Бови ушёл в адыкватной замены так и не нашли,вратаря так же не может найти.
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Великий Кукурузо
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если кравеца и гнать,то вместе курьяном . один не может сочетания найти спустя треть регулярки,второй днарей каких-то набрал ещё и ткачу сотку зарядил ...короче весело😬
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Den Sh
После игры с Витязем, сегодняшний результат матча вообще не удивил. Не буду перечислять всех кто полное дно и кто хлам, а то слишком длинный список получится. Просто сегодня более сильная команда обыграла менее
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Евгений Чачило
Такой бесхребетной игры давно не припомню.
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Огюст
Молодцы игроки Лады не "скукожились " после забитой Авангардом шайбы на первой минуте ,а переломив игру отыграв пятиминутное меньшинство и даже забив в нём свой гол ,по сути не дали шансов противнику победить ! Авангард в игре с Локомотивом и Авангард в последних двух матчах ,как день с ночью !
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Александр Колосов
Отставка тренера незамедлительная должна быть, можно уже в раздевалке отправлять его на отдых. Из главных бойцов лиги превратились в самую бесхребетную команду.
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Мандалай
Авангард что-то прям ультрадомашней командой стал в этом сезоне.
8 побед в 10-ти домашних матчах.
2 победы в 9-ти гостевых матчах.
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Angelgirl
Нужна экстремальная встряска! Это Авангард! По-хорошему не понимают!
Может Шлеменко помощником назначить?
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Ыжык
Берегись ЦСКА , Авангард идёт отбирать кубок у тебя.
Игра смотрится просто убого. Хотя наверно в этом Хартли и Крылов виноваты. Один показал как на самом деле нужно управлять клубов, второй как нужно управлять командой. Мы понимаешь и привыкли к хорошему. А вот нынешние руководители и тренер возвращают нас в докрыловские времена. Эххх
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