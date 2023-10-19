«Авангард» и «Динамо» интересуются Алексеем Марченко («Бизнес Online»)
«Авангард» и «Динамо» заинтересованы в подписании Алексея Марченко.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Напомним, в июле «Локомотив» расторг контракт с защитником.
В сезоне-2022/23 Алексей Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.
В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.
Ранее появилась информация о том, что Марченко может перейти в «Ак Барс».
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