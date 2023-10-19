«Авангард» и «Динамо» интересуются Алексеем Марченко («Бизнес Online»)

«Авангард» и «Динамо» заинтересованы в подписании Алексея Марченко.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Напомним, в июле «Локомотив» расторг контракт с защитником.

В сезоне-2022/23 набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.

В плей-офф он сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.

Ранее появилась информация о том, что Марченко может перейти в «Ак Барс».