Проскуряков о том, что играет в стиле «стенд-ап»: «Сам не знаю, какой у меня стиль. Знаю, что стенд-ап – это у Чебаткова, Сабурова»
Илья Проскуряков оценил свою игру в составе «Авангарда».
– Общественность в восторге от вашей игры на прошлой неделе. Как вам удалось так войти в сезон?
– Начну с того, что я провел полноценную предсезонку вместе с командой. Так что не было никаких шероховатостей.
Плюс потом уже в сезоне были тренировки. Поэтому – ничего сверхъестественного.
– Что для вас значат те три победы и звание лучшего вратаря недели в КХЛ?
– Победы есть победы. Они невероятно важны для нас сами по себе. Что касается индивидуальной награды…
Дело в том, что в командных видах спорта они не так сильно ценятся, как командный результат.
Я считаю, что нужно спокойно к этому относиться. Самое главное – это место команды в конце сезона.
– Можно ли сказать, что вы играете в довольно олдскульном стиле «стенд-ап»?
– Да я сам не знаю, какой у меня стиль. Вот знаю, что стенд-ап – это у Чебаткова, у Нурлана [Сабурова] (смеется).
Я понимаю, что вы имеете в виду, но скажу, что мы все элементы отрабатываем на тренировках, а каждая игра складывается по-разному: где-то ты больше на ногах играешь, где-то больше «баттерфляем», – сказал вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков.
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