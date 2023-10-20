Проскуряков о том, что играет в стиле «стенд-ап»: «Сам не знаю, какой у меня стиль. Знаю, что стенд-ап – это у Чебаткова, Сабурова»

Илья Проскуряков оценил свою игру в составе «Авангарда».

– Общественность в восторге от вашей игры на прошлой неделе. Как вам удалось так войти в сезон?

– Начну с того, что я провел полноценную предсезонку вместе с командой. Так что не было никаких шероховатостей.

Плюс потом уже в сезоне были тренировки. Поэтому – ничего сверхъестественного.

– Что для вас значат те три победы и звание лучшего вратаря недели в КХЛ?

– Победы есть победы. Они невероятно важны для нас сами по себе. Что касается индивидуальной награды…

Дело в том, что в командных видах спорта они не так сильно ценятся, как командный результат.

Я считаю, что нужно спокойно к этому относиться. Самое главное – это место команды в конце сезона.

– Можно ли сказать, что вы играете в довольно олдскульном стиле «стенд-ап»?

– Да я сам не знаю, какой у меня стиль. Вот знаю, что стенд-ап – это у Чебаткова, у Нурлана [Сабурова] (смеется).

Я понимаю, что вы имеете в виду, но скажу, что мы все элементы отрабатываем на тренировках, а каждая игра складывается по-разному: где-то ты больше на ногах играешь, где-то больше «баттерфляем», – сказал вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков.