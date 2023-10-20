Ротенберг о работе в «России 25»: «Суперсерия против Беларуси стала невероятным опытом. Для меня будет честью возглавить сборную в родном Петербурге. Спасибо тренерскому совету за доверие!»
Роман Ротенберг высказался о работе главным тренером сборной «России 25».
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
– Как важно для вас в декабре поработать главным тренером сборной России в Санкт-Петербурге? Как вы восприняли решение совета ФХР, и кто войдет в штаб?
– Майская Суперсерия против сборной Беларуси стала невероятным опытом. Для меня будет огромной честью и очень большой ответственностью возглавить сборную, которая сыграет в моем родном городе.
Огромное спасибо тренерскому совету ФХР за оказанное доверие! А кто войдет в тренерский штаб – давайте вернемся к этому вопросу ближе к турниру. Пока не хотелось бы раскрывать всех карт, – сказал Роман Ротенберг.
6 комментариев