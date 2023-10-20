Ротенберг о работе в «России 25»: «Суперсерия против Беларуси стала невероятным опытом. Для меня будет честью возглавить сборную в родном Петербурге. Спасибо тренерскому совету за доверие!»

Теги ФХР Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о работе главным тренером сборной «России 25».

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

– Как важно для вас в декабре поработать главным тренером сборной России в Санкт-Петербурге? Как вы восприняли решение совета ФХР, и кто войдет в штаб?

– Майская Суперсерия против сборной Беларуси стала невероятным опытом. Для меня будет огромной честью и очень большой ответственностью возглавить сборную, которая сыграет в моем родном городе.

Огромное спасибо тренерскому совету ФХР за оказанное доверие! А кто войдет в тренерский штаб – давайте вернемся к этому вопросу ближе к турниру. Пока не хотелось бы раскрывать всех карт, – сказал Роман Ротенберг.

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6 комментариев

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Дмитрий Агалаков
С какого перепугу несколько матчей с белорусами стали вдруг "Суперсерией"? Или Ротенберг их ставит в один ряд с Суперсерией 1972 года?
+9
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+9
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Костя Кот
суперсерия с Белорусью🤯 ромка чего-то долбит, а потом на интервью отрывается. остановите его.
+8
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v2xvhymqmr
во бредит!!!
+4
0
+4
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SuperDubina
кто-нить, выпишите ему таблетки!
+2
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Сергей Галынский
остановите его
+2
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Джульетта Джульетта
"ФХР сошел с ума!", — собрался было написать, да решил ознакомиться с составом Совета. 7 членов, папа Председатель Правления. Если Кадыров сыночка героем сделал, то АРРотенбергу и подавно сие позволено. Так, что все закономерно, мать (зачеркнуто!) ... отец его!
+1
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