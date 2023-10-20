Ротенберг о качестве льда в КХЛ: «Нужно соблюдать регламент. На многих аренах лед гораздо толще допустимого – это замедляет игру, делает ее менее зрелищной»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг вновь высказался о качестве льда на аренах клубов КХЛ.

Ранее главный тренер СКА критиковал качество льда в Тольятти и Нижнем Новгороде.

– Многие говорят о том, что в КХЛ нужно улучшать качество льда – вот на днях об этом заявил и форвард «Сибири» Николай Прохоркин. Как глобально решить эту проблему?

– Для этого нужно для начала соблюдать регламент КХЛ. Как я уже говорил, там указана допустимая толщина льда – 35–50 миллиметров. Однако на многих аренах лед гораздо толще – это замедляет игру, делает ее менее зрелищной.

Если лига будет строже следить за исполнением своих же регламентов, то это станет большим шагом в правильном направлении, – сказал Ротенберг

Прохоркин о КХЛ: «Ни у одной команды нет качественного льда. Не знаю, куда смотрит руководство»

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9 комментариев

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Igorrr
Шайбы скачут, лед толстый, ноги ватные после перелетов. Выбери два пункта из трех.
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Machine Head
Главный специалист отечественного хоккея. Не припомню чтобы так тонко кто -то разбирался хорошо в качестве льда до прихода в отечественный хоккей Романа Борисовича. Говорили просто «лед говно», мягкий или жесткий. А тут все по науке. Мне тупому до такого вообще трудно дойти .
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Огюст
Заметил ,когда Ска побеждает ,то про качества льда Главтренер Ска и не заикается , а вот если проигрывает ,то уже на глаз видит , что толщина льда не та и это помешало победе его команды !
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Евгений Чачило
Если лига будет строже следить за потолком зарплат и не давать Ромке вертеть ведомостью по своему усмотрению, то это станет большим шагом в правильном направлении.
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paster_bibo
Ответ Igorrr
Шайбы скачут, лед толстый, ноги ватные после перелетов. Выбери два пункта из трех.
Мой друг Роман спрашивает - а все три можно?
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oberkorn
Самолетные ноги опять жгут. Там третьяк уже катков кучу построил, пусть на них и играют.
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catcher69
как он замеряет его толщину? лунки сверлит что ли ???
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Latenight Radio
Ответ Igorrr
Шайбы скачут, лед толстый, ноги ватные после перелетов. Выбери два пункта из трех.
Лучший пункт - тяжело адаптироваться к КХЛ после НХЛ
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