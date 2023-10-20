Ротенберг о качестве льда в КХЛ: «Нужно соблюдать регламент. На многих аренах лед гораздо толще допустимого – это замедляет игру, делает ее менее зрелищной»

Роман Ротенберг вновь высказался о качестве льда на аренах клубов КХЛ.

Ранее главный тренер критиковал качество льда в Тольятти и Нижнем Новгороде.

– Многие говорят о том, что в КХЛ нужно улучшать качество льда – вот на днях об этом заявил и форвард «Сибири» Николай Прохоркин. Как глобально решить эту проблему?

– Для этого нужно для начала соблюдать регламент КХЛ. Как я уже говорил, там указана допустимая толщина льда – 35–50 миллиметров. Однако на многих аренах лед гораздо толще – это замедляет игру, делает ее менее зрелищной.

Если лига будет строже следить за исполнением своих же регламентов, то это станет большим шагом в правильном направлении, – сказал .

Прохоркин о КХЛ: «Ни у одной команды нет качественного льда. Не знаю, куда смотрит руководство»